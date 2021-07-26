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  4. Artvin'deki sele ilişkin yeni görüntüler! İmdatlarına komşuları yetişti

Artvin'deki sele ilişkin yeni görüntüler! İmdatlarına komşuları yetişti

26.07.2021 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin'de meydana gelen sel felaketinde zemin katta bulunan evleri sel sularıyla dolan Mustafa ve Fatma Töngel çifti üst katta bulunan komşularının balkonuna ip yardımıyla tırmanarak hayatta kaldı.

Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen sel felaketinde yaşanan dehşet anlarıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. Sel anında zemin katta bulunan evleri suyla dolan Mustafa ve Fatma Töngel çifti korku dolu anlar yaşadı. Mahsur kalan çiftenin yardımına komşuları koştu.

KOMŞULARI İP SARKITTI

Üst kattan oturan komşuları balkondan sarkıtılan ipe tutunan Töngel, 1'inci katın balkonuna çıktı. Fatma Töngel de ardından aynı ipe tutunarak eşinin de yardımıyla yanına çıktı. O anlar ise bir başka komşusu tarafından saniye saniye kayıt edildi.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
sel Artvin
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