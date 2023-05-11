ARTVİN SEÇİM SONUÇLARI 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Artvin seçim sonuçları ve oy oranları ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

Artvin seçim sonuçları, 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala gündem oldu. Artvin seçim sonuçlarını merak eden kullanıcılar şimdiden araştırmalarına başladı. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri aramaları hız kazandı.Artvin'in ilçeleri olan Artvin Merkez, Ardanuç, Arhavi, Borçka, Hopa, Kemalpaşa, Murgul, Yusufeli ve Şavşat'ta sonuçlar pazar günü netleşecek. İşte Artvin seçim sonuçları ve oy oranları ekranı...

ARTVİN SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Artvin seçim sonuçları YSK tarafından yayımlanan bilgilere göre 14 Mayıs Pazar akşamı yayımlanmaya başlayacak.

Artvin'in ilçeleri olan Artvin Merkez seçim sonuçları, Ardanuç seçim sonuçları, Borçka seçim sonuçları, Hopa seçim sonuçları, Kemalpaşa seçim sonuçları, Murgul seçim sonuçları, Yusufeli seçim sonuçları, Şavşat seçim sonuçları bu sayfada yer alacak.

GENEL SEÇİM SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SEÇMEN KAĞIDI OLMADAN OY KULLANILIR MI?

Seçmen kağıdı olmadan da oy kullanılabilir. Fakat vatandaşlar, hangi sandıkta oy kullanacakları seçmen kağıdında yazılı olduğu için e-devlet üzerinden nerede oy kullanacaklarını öğrenmelidir.





