Artvin Valisi, 9 yaşındaki sporcuyla güreşince ortaya eğlenceli görüntüler çıktı

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Yusufeli ilçesinde bulunan Spor Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti. Sporcuların antrenmanlarını izleyen Vali Doruk, 9 yaşındaki Muhammet Kaçmaz’ın kendisiyle güreş tutmak istemesi üzerine minik güreşçiyi kırmadı.

Vali Yılmaz Doruk ve 9 yaşındaki Muhammet mindere çıkarak kozlarını paylaştılar. Kısa süren güreşin ardından minik Muhammet, Vali Doruk’u tuş etti. Gülümsemelerin yaşandığı o anlarda minik güreşçinin mutluluğu gözlerinden okunurken, Vali Yılmaz Doruk ise rakibine sarılarak tebrik etti.

O ilginç anları Vali Doruk sosyal medya hesabından paylaşınca görüntüler büyük ilgi gördü.

(İHA)

