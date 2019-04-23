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Artvin'de çocuklar için uçurtma şenliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 18:44 | Son Güncelleme

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Atatepe'de düzenlenen şenlikte, çocuklar hem uçurtma uçurdu hem de motosikletle gezdirilerek gönüllerince eğlendi

ARTVİN (AA) - Artvin'de Türkiye'nin en büyük Atatürk heykelinin bulunduğu Atatepe'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar için uçurtma şenliği düzenlendi.

Artvin Belediyesince organize edilen etkinlikte, çocuklar kendileri için hazırlanan ay yıldızlı uçurtmaları uçurdu. Ailelerinin de eşlik ettiği çocuklar, eğlenceli vakit geçirdi.

Etkinlikler kapsamında Artvin Motosiklet Kulübü üyelerince motosikletle gezdirilen çocuklar, gönüllerince eğlendi.

Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Artvin'de 23 Nisan coşkusunun her zamankinden daha farklı yaşandığını söyledi.

Çocukların ve velilerin yüzlerindeki mutluluğu gördüğünü aktaran Elçin, "Her kesimden çocuklarımızın burada kaynamış olmasını görmekten son derece mutluyum." ifadesini kullandı.

Elçin, amaçlarının, çocukların mutluluğu, Atatürk'ü tanıması ve cumhuriyet değerlerine bağlı bireyler olarak büyümesi olduğuna işaret ederek, "Belediye olarak 23 Nisan kutlamaları kapsamında iki gündür değişik etkinlikler yapıyoruz. Bugün de burada Türkiye'nin ve dünyanın en büyük Atatürk heykelinde uçurtma şenliği düzenledik. Çocukların mutlu olduğunu görüyorum. Bizlerin geleceği bu çocuklarımız. Onlar mutlu oldukça biz de mutluyuz." diye konuştu.

Çocuklardan 9 yaşındaki İrem Yılmaz da çok eğlendiğini belirterek, "Uçurtma uçurdum, motosiklete bildim. Bunu bize sağlayan herkese teşekkür ederim." dedi.

Mine Çelik de mutlu olduğunu vurgulayarak, "Atatürk'e bize armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için minnettarız. Keşke oda yanımızda olsaydı." şeklinde konuştu.

Buradaki etkinlik, düzenlenen konserin ardından sona erdi.

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