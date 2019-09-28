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Artvin'de sel; dereler taştı, yollar kapandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2019 10:49 | Son Güncelleme

1 EV HASAR GÖRDÜ, SEL KAMYONLARI SÜRÜKLEDİ Artvin'in Borçka ilçesinde şiddetli yağış sonucu Sundura Deresi taştı.

Artvin'de sel; dereler taştı, yollar kapandı (2)

1 EV HASAR GÖRDÜ, SEL KAMYONLARI SÜRÜKLEDİ
Artvin'in Borçka ilçesinde şiddetli yağış sonucu Sundura Deresi taştı. Taşkın sırasında yol kenarında park halinde olan özel bir şirkete ait 3 kamyon sele kapılarak sulara gömüldü. İlçede heyelan nedeniyle bir ev hasar gördü. Evde kimsenin olmaması olası faciayı önledi. Taşkın ve heyelanlar nedeniyle Hopa ve Arhavi ilçelerinde bazı köy ve mahalle yolları ulaşıma kapandı. Arhavi ilçesi Kavak köyündeki hidroelektrik santrali de sel sularından nasibini aldı. Debisi yükselen dere sularının kapladığı santraldeki bazı iş makineleri de sulara kapıldı.
'TEYAKKUZ HALİNDEYİZ'
Borçka Belediye Başkanı CHP'li Ercan Orhan, ilçede can kaybının yaşanmadığını, tüm ekiplerle teyakkuz halinde olduklarını söyledi. Etkili sel baskınlarında maddi hasarlar oluştuğunu ve Hopa - Borçka karayolunun tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldığını aktaran Orhan, "Çok şükür, can kaybı yok. Ufak çaplı maddi kayıplar söz konusu. Yağmur devam ediyor. Belediyenin bütün birimleri hazır vaziyette bekletiliyor. Yağmurun devam etmesi bizi korkutuyor, endişelendiriyor. Hafif çaplı heyelanlar var. Sadece bir eve heyelan, arkadan girip ön taraftan çıkmış. Allah'tan orada yaşayanların köyde olduğundan kaynaklı bir can kaybı söz konusu değil" dedi.

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Artvin'de sel; dereler taştı, yollar kapandı (2)Artvin'de sel; dereler taştı, yollar kapandı (2)Artvin'de sel; dereler taştı, yollar kapandı (2)

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