Arzu Sabancı Hakan Sabancı'nın eski halini paylaştı! Görenler Turabi sandı

Çapkınlığıyla tanınan Hakan Sabancı, son olarak 'Bambaşka Biri' adlı dizide yer alan oyuncu Hande Erçel ile yaşadığı aşkla adından söz ettiriyor.

Boş zamanlarının çoğunu birlikte yurt dışında tatil yaparak geçiren ikili, şimdilerde Japonya'da keyifli vakit geçiriyor.

Sabancı ile ilişkisine dolu dizgin devam eden Hande Erçel'in bir dönem yaptırdığı estetikler ve geçirdiği değişim gündem olmuştu. Ünlü oyuncu geçirdiği evrimle eleştirilirken, Hakan Sabancı sessizliğini korumuştu.

Bu sefer sosyetenin yakışıklı ismi değişimiyle sosyal medyanın diline düştü. Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından arşiv fotoğraflarını gün yüzüne çıkardı. Sabancı'nın "Hacımın mezuniyeti" notuyla paylaştığı fotoğrafta Hakan Sabancı dikkat çekti.

Şimdilerde gözde yakışıklılardan biri olan Hakan Sabancı'nın yıllar önceki haline sosyal medya kullanıcılarından: 'Arzu Hanım oğlunu harcamış', 'Turabi ile kardeş gibi görünüyorlar', 'Bir an Turabi sandım', 'Hande Hakan'dan soğusun diye mi paylaştınız?' gibi yorumlar geldi.







