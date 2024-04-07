MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Arzu Sabancı Hakan Sabancı'nın eski halini paylaştı! Görenler Turabi sandı

Arzu Sabancı Hakan Sabancı'nın eski halini paylaştı! Görenler Turabi sandı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
07.04.2024 15:07
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir oyuncu Hande Erçel ile aşk yaşayan Hakan Sabancı sevgilisi gibi estetik haberleriyle gündem oldu. Annesi Arzu Sabancı tarafından gençlik halleri paylaşılan Hakan Sabancı, sosyal medyanın diline düştü. Sabancı'nın o halleri Turabi'nin eski haline benzetildi.

Arzu Sabancı Hakan Sabancı'nın eski halini paylaştı! Görenler Turabi sandı

Çapkınlığıyla tanınan Hakan Sabancı, son olarak 'Bambaşka Biri' adlı dizide yer alan oyuncu Hande Erçel ile yaşadığı aşkla adından söz ettiriyor.

Boş zamanlarının çoğunu birlikte yurt dışında tatil yaparak geçiren ikili, şimdilerde Japonya'da keyifli vakit geçiriyor.

Sabancı ile ilişkisine dolu dizgin devam eden Hande Erçel'in bir dönem yaptırdığı estetikler ve geçirdiği değişim gündem olmuştu. Ünlü oyuncu geçirdiği evrimle eleştirilirken, Hakan Sabancı sessizliğini korumuştu.

Kim derdi bu tip milyon dolarlar kazanacak? Kim derdi bu tip milyon dolarlar kazanacak?

Bu sefer sosyetenin yakışıklı ismi değişimiyle sosyal medyanın diline düştü. Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından arşiv fotoğraflarını gün yüzüne çıkardı. Sabancı'nın "Hacımın mezuniyeti" notuyla paylaştığı fotoğrafta Hakan Sabancı dikkat çekti.

yuıy

Şimdilerde gözde yakışıklılardan biri olan Hakan Sabancı'nın yıllar önceki haline sosyal medya kullanıcılarından: 'Arzu Hanım oğlunu harcamış', 'Turabi ile kardeş gibi görünüyorlar', 'Bir an Turabi sandım', 'Hande Hakan'dan soğusun diye mi paylaştınız?' gibi yorumlar geldi.


Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zahide Yetiş "Cinsel münasebet sırasında" deyip sordu! İlahiyatçının yanıtına dayanamadıZahide Yetiş "Cinsel münasebet sırasında" deyip sordu! İlahiyatçının yanıtına dayanamadı
Yoğun bakımdaydı! Nuri Alço'dan yeni haberYoğun bakımdaydı! Nuri Alço'dan yeni haber
'Külot' polemiği alevlendi! Ece Seçkin İzzet Yıldızhan'ın teknedeki halini görünce...'Külot' polemiği alevlendi! Ece Seçkin İzzet Yıldızhan'ın teknedeki halini görünce...
Anahtar Kelimeler:
Arzu Sabancı Oyuncu sevgilisi erçel
En Çok Okunan Haberler
Sosyal medyada kendisine gelen yorumlara kalbi dayanmadı

Sosyal medyada kendisine gelen yorumlara kalbi dayanmadı

CHP'li isim paylaştı, gündem oldu! Rütbeli askerler isyan etti

CHP'li isim paylaştı, gündem oldu! Rütbeli askerler isyan etti

90 dakikalık bir maç olmayacak

90 dakikalık bir maç olmayacak

Belediyede 'jakuzi' krizi

Belediyede 'jakuzi' krizi

Emekli maaşında hesaplar değişti! Uzman isim 'kök maaş' formülünü paylaştı: 'Büyük devrim olur'

Emekli maaşında hesaplar değişti! Uzman isim 'kök maaş' formülünü paylaştı: 'Büyük devrim olur'

Hamile kadını cinsel ilişki sırasında fantezi yaparken öldürdü

Hamile kadını cinsel ilişki sırasında fantezi yaparken öldürdü

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Bir tişörtten çok daha fazlası! Hazır indirimdeyken kaçırmayın

Bir tişörtten çok daha fazlası! Hazır indirimdeyken kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.