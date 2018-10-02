İSTANBUL (AA) - Arzum Onan'ın farklı malzemeler kullanarak ürettiği 22 heykelden oluşan ikinci kişisel sergisi sanatseverlerle buluştu.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire Kültür Sanat Merkezi'nde açılan "Kadın" adlı sergiye, Onan'ın eşi Mehmet Aslantuğ'un yanı sıra sanat dünyasından ünlü isimler katıldı.

Onan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikinci sergisini açmaktan dolayı yaşadığı mutluluğu ve heyecanı dile getirdi.

Heykelin en zor sanat dalı olduğunu vurgulayan Onan, "Bu denli emeğin, çabanın, zamanın görücüyle buluşması benim için çok anlamlı ve keyifli bir süreç." dedi.

Onan, materyal çeşitliliğini önemsediğine dikkati çekerek, üretim süreci için, "Metalleri keserek, eğip bükerek, kaynak yaparak ya da taş ve ahşapta, yontarak, sabırla, malzemeyi de tanıyarak, onun yolundan giderek, inatlaşmayarak koca kütlelerden içinde tasarladığınız formu ortaya çıkarma süreci bambaşka bir süreç. Bu kadar zorluğun bu kadar sevilmesi de çok yaşanılabilir bir şey de değil. Sabrı öğreten, malzemeyi de sevdiren zor ama güzel zamanlar." ifadelerini kullandı.