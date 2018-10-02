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Arzum Onan'ın "Kadın" sergisi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 20:12 | Son Güncelleme

Taş, ahşap, metal, bronz ve mermer gibi malzemeler kullanılarak üretilen farklı form ve boyutlarda eserlerin yer aldığı sergi 14 Ekim'e kadar izlenebilecek

İSTANBUL (AA) - Arzum Onan'ın farklı malzemeler kullanarak ürettiği 22 heykelden oluşan ikinci kişisel sergisi sanatseverlerle buluştu.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire Kültür Sanat Merkezi'nde açılan "Kadın" adlı sergiye, Onan'ın eşi Mehmet Aslantuğ'un yanı sıra sanat dünyasından ünlü isimler katıldı.

Onan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikinci sergisini açmaktan dolayı yaşadığı mutluluğu ve heyecanı dile getirdi.

Heykelin en zor sanat dalı olduğunu vurgulayan Onan, "Bu denli emeğin, çabanın, zamanın görücüyle buluşması benim için çok anlamlı ve keyifli bir süreç." dedi.

Onan, materyal çeşitliliğini önemsediğine dikkati çekerek, üretim süreci için, "Metalleri keserek, eğip bükerek, kaynak yaparak ya da taş ve ahşapta, yontarak, sabırla, malzemeyi de tanıyarak, onun yolundan giderek, inatlaşmayarak koca kütlelerden içinde tasarladığınız formu ortaya çıkarma süreci bambaşka bir süreç. Bu kadar zorluğun bu kadar sevilmesi de çok yaşanılabilir bir şey de değil. Sabrı öğreten, malzemeyi de sevdiren zor ama güzel zamanlar." ifadelerini kullandı.

Bazı eserlerinde, ekinlerin tanelerini sapından ayırmaya yarayan tarım aleti "düven"i kullanan sanatçı, "Anadolu'da, daha çok toprakta, karnında ya da kucağında çocuğu, sırtında küfesiyle üretimin içinde olan ve çabalayan, aynı zamanda evde de o emeği veren kadını temsil ettiğini düşünüyorum. O niyetle, gözle ve bilgiyle yaptığım işler." diye konuştu.

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- "70-80 yaşında bile çamura dokunuyor olmayı istiyorum"

Arzum Onan, heykeli hiçbir zaman hayatından çıkarmak istemediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Allah uzun ömür versin, sağlığım da yerinde giderse gerçekten 70-80 yaşında bile çamura dokunuyor olmayı istiyorum. Çünkü çocukluğumdan beri duygu ve düşüncelerimi 3 boyuta dökmek, kendimi öyle ifade etmek çok kıymetli oldu benim için. Onun için 14 sene gibi uzun bir zamandır hayatımın çok merkezinde heykel. Bundan sonra da (çalışmalarımı) yeniden farklı, içselleştirdiğim, düşündüğüm konularla izleyicilerle buluşturmayı arzu ediyorum."

Sergide, taş, ahşap, metal, bronz ve mermer gibi malzemeler kullanılarak üretilen farklı form ve boyutlarda eserler bulunuyor.

Sergi, 14 Ekim'e kadar izlenebilecek.

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