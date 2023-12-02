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'Aşağı inince gerçekle karşılaştım' Genç kızın feci ölümü! Şoförün ifadesi ortaya çıktı 'Araç sarsılınca...'

02.12.2023 15:54 | Son Güncelleme:
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Bursa'da, işe gitmek için evden çıkan 21 yaşındaki kız, yaya geçidinden geçerken, servis midibüsünün altında kaldı. Olay yerinde hayatını kaybeden genç kız, yakınları tarafından toprağa verilirken, gözaltına alınan araç şoförü ise 'Taksirle ölüme neden olmak' suçundan tutuklandı.

'Aşağı inince gerçekle karşılaştım' Genç kızın feci ölümü! Şoförün ifadesi ortaya çıktı 'Araç sarsılınca...'

Emniyetteki ifadesinde Yaşar'ın, "Yaya geçidinden yürüyen genç kızı, kör noktada olduğu için görmedim. Araç sarsılınca, aksın kırıldığını sanıp midibüsü durdurunca gerçekle karşılaştım" dediği belirtildi.

Kaza, dün saat 07.30 sıralarında, Gürsu ilçesi Kurtuluş Mahallesi Şehit Cüneyt Yıldız Caddesi'nde meydana geldi. Çalıştığı tekstil fabrikasına gitmek için evden çıkan Esra Uzun, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Sadık Ahmet Caddesi'nden Şehit Cüneyt Yıldız Caddesi'ne dönen M.Y.'nin kullandığı servis midibüsü, Uzun'a çarptı. Kaza yaptığını fark etmeyen sürücü, aracıyla altına aldığı Uzun'un üzerinden geçti. M.Y., çevredekilerin uyarmasıyla servis aracını durdurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Esra Uzun'un hayatını kaybettiği belirlendi.

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Esra Uzun'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak dün, Gürsu ilçesinde Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.

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"MİNİBÜSÜ DURDURUP AŞAĞI İNİNCE GERÇEKLE KARŞILAŞTIM"

Gözaltına alınan sürücü M.Y. ise "Sadık Ahmet Caddesi'nden, Şehit Cüneyt Yıldız Caddesi'ne dönecektim. Sinyalizasyon yeşil yanınca yoluma devam ettim. Bu sırada, yaya geçidinden yolun karşısına yürüyen, isminin daha sonra Esra olduğunu öğrendiğim genç kızı, kör noktada olduğu için görmedim. Onun, kırmızı ışıkta caddeden karşıya geçtiğini tahmin ediyorum. Kaza sonrası araç sarsılınca, aksının kırıldığını düşündüm. Midibüsü durdurup aşağı inince gerçekle karşılaştım. Üzgünüm" dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece ‘Taksirli ölüme neden olmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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trafik kazası Bursa
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