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Asansör kartı hırsızları tutuklandı

26.02.2021 11:53 | Son Güncelleme:
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Asansör kartı hırsızları tutuklandı

Mersin’in Erdemli ve Silifke ilçelerinde asansör kartı hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Erdemli ve Silifke ilçelerinde son dönemde meydana gelen asansör kartı hırsızlığı olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Mersin’in Erdemli ve Silifke ilçelerinde asansör kartı hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Erdemli ve Silifke ilçelerinde son dönemde meydana gelen asansör kartı hırsızlığı olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. 3 ay boyunca bölgedeki güvenlik kameralarını izleyen ve görgü tanıklarından ifade alan tim, şüpheli 2 otomobil ve 2 şahıs tespit etti. Şahısların kimliklerini de belirleyen tim, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaparak, 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler ifadesinde hırsızlık olaylarını kendilerinin yaptığını itiraf etti. Şahısların yakalanmasıyla Erdemli’de 7, Silifke’de 2 olmak üzere 9 ayrı hırsızlık olayı aydınlatılmış oldu.
Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahısları, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Asansör kartı hırsızları tutuklandı

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