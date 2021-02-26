Asansör kartı hırsızları tutuklandı

Mersin’in Erdemli ve Silifke ilçelerinde asansör kartı hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Erdemli ve Silifke ilçelerinde son dönemde meydana gelen asansör kartı hırsızlığı olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. 3 ay boyunca bölgedeki güvenlik kameralarını izleyen ve görgü tanıklarından ifade alan tim, şüpheli 2 otomobil ve 2 şahıs tespit etti. Şahısların kimliklerini de belirleyen tim, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaparak, 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler ifadesinde hırsızlık olaylarını kendilerinin yaptığını itiraf etti. Şahısların yakalanmasıyla Erdemli’de 7, Silifke’de 2 olmak üzere 9 ayrı hırsızlık olayı aydınlatılmış oldu.

Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahısları, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



