HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Asansöre tükürüyor diye çocuğu tokatlayınca...

Asansöre tükürüyor diye çocuğu tokatlayınca...

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2020 15:03 | Son Güncelleme

Sivas'ta asansöre tükürdüğü iddiasıyla küçük çocuğa tokat atan apartman görevlisi, darp edilen çocuğun babası tarafından karakola şikayet edildi. Olay anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

İddiaya göre Seyrantepe Mahallesi'nde bulunun bir apartmanda yaşayan Büşra ve Raif Kebapçı çiftinin oğulları 7 yaşındaki Ege Şadi Kebapçı asansörde tükürdü. Tükürüğü gören apartman görevlisi U.K. küçük çocuğun boynuna vurdu. Apartman görevlisinin çocuğa fiziksel şiddet uyguladığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Ege Şadi Kebapçı’nın ailesi olayı duydu ancak inanmadı. Daha sonra güvenlik kamerasını inceleyen aile şaşkına döndü. Küçük çocuğa şiddet uygulandığı anı gören Baba Raif Kabapçı, polis karakoluna giderek U.K.'dan şikayetçi oldu. Öte yandan apartman görevlisinin güvenlik kameralarının gözükmediği yerlerde de çocuklara fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığı iddia etti.

BABA, KARAKOLA GİDEREK ŞİKAYETÇİ OLDU

Baba Raif Kebapçı, apartman görevlisinin çocuklara psikolojik şiddet de uyguladığını belirterek, “Bizim apartmanın görevlisi benim kendi çocuğumu darp etti. Bunu bana söyledi çocuğum ama ben inanmadım. Aradım görevliyi çocuğuma vurup vurmadığını sordum. Kendisi bana ‘hayır’ dedi. Daha sonra evi aradım şahitler var dediler. Kamera kayıtlarına baktığımda gerçekten vurduğunu gördüm. Daha öncesinde de yapmış aynı şeyleri ama kameranın olmadığı yerlerde yapmış. O yüzden ispatlayamadığımız için bir şey yapamadık. Bunda da kamera görüntülerini görünce diğerlerinden de emin olduk. Psikolojik olarak çocukları sürekli ağlatıyormuş. Bayağı sıkıntılı bir adam. Görüntüde benim çocuğum asansörde tükürmüş. Suçlu mu suçlu ama bunu gelip bize bildirmesi gerekiyordu. Biz çocuğumuza kendimiz gerekeni yapardık, uyarırdık, söylerdik. Ama kendisi direk tokatlıyor. Kendi kendine ceza dağıtıyor. Keza burada bu çocuk ne yaparsa yapsın senin vurmaya dokunmaya hakkın yok. Ama vatandaş kendi kendine çocukları dövüyor, tekmeliyor, ağlatıyor. Psikolojik şiddet uyguluyor. Şikayete geldim karakola, darp raporu alacağız. Gereken neyse yapılsın isterim’’ dedi.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Bursa'da iğrenç olay! Asansördeki kadını böyle taciz ettiBursa'da iğrenç olay! Asansördeki kadını böyle taciz etti
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Çok sayıda akademisyen gözaltına alındı
Çok sayıda akademisyen gözaltına alındı
Düğmeye basıldı! Aralarında HDP'li isimler de var
Düğmeye basıldı! Aralarında HDP'li isimler de var
'Yanlış bir algı oluştu' dedi ve açıkladı: Koronavirüsten korumaz
'Yanlış bir algı oluştu' dedi ve açıkladı: Koronavirüsten korumaz
'Silahlandığı' iddia edilen dernekler hakkında soruşturma
'Silahlandığı' iddia edilen dernekler hakkında soruşturma
Türk eşinin cesur pozları olay oldu!
Türk eşinin cesur pozları olay oldu!
Zor günler yaşayan Harika Avcı için ünlü isim devreye girdi
Zor günler yaşayan Harika Avcı için ünlü isim devreye girdi
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
İşte MasterChef şekerpare tarifi!
İşte MasterChef şekerpare tarifi!
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Görüntüler olay olmuştu! 'Tacizci hoca'nın ifadesi ortaya çıktı
Görüntüler olay olmuştu! 'Tacizci hoca'nın ifadesi ortaya çıktı
Hayran kalmışlardı! İsviçre'yi bırakıp, bakın nereye yerleştiler
Hayran kalmışlardı! İsviçre'yi bırakıp, bakın nereye yerleştiler
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Maskesini düzgün takması konusunda uyarınca...
Maskesini düzgün takması konusunda uyarınca...
Isparta'da eşini eşarpla boğan kocaya ağırlaştırılmış müebbet
Eşini eşarpla boğarak öldürmüştü! Cezası belli oldu
Bursa'da iğrenç olay! Asansördeki kadını böyle taciz etti
Bursa'da iğrenç olay! Asansördeki kadını böyle taciz etti
Avrupa’nın en güzel kasabaları belli oldu! Listede Türkiye de yer alıyor
Avrupa’nın en güzel kasabaları belli oldu! Türkiye de listede
Hastanede oksijen tüpü patladı, sağlık çalışanı yaralandı
Hastanede korkutan patlama! 1 kişi yaralandı
Dünyaca ünlü mankenler Kapadokya'da pekmez kaynatıp, salça yaptı!
Dünyaca ünlü mankenler pekmez kaynatıp, salça yaptı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.