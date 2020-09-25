Asansöre tükürüyor diye çocuğu tokatlayınca...

İddiaya göre Seyrantepe Mahallesi'nde bulunun bir apartmanda yaşayan Büşra ve Raif Kebapçı çiftinin oğulları 7 yaşındaki Ege Şadi Kebapçı asansörde tükürdü. Tükürüğü gören apartman görevlisi U.K. küçük çocuğun boynuna vurdu. Apartman görevlisinin çocuğa fiziksel şiddet uyguladığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Ege Şadi Kebapçı’nın ailesi olayı duydu ancak inanmadı. Daha sonra güvenlik kamerasını inceleyen aile şaşkına döndü. Küçük çocuğa şiddet uygulandığı anı gören Baba Raif Kabapçı, polis karakoluna giderek U.K.'dan şikayetçi oldu. Öte yandan apartman görevlisinin güvenlik kameralarının gözükmediği yerlerde de çocuklara fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığı iddia etti.

BABA, KARAKOLA GİDEREK ŞİKAYETÇİ OLDU

Baba Raif Kebapçı, apartman görevlisinin çocuklara psikolojik şiddet de uyguladığını belirterek, “Bizim apartmanın görevlisi benim kendi çocuğumu darp etti. Bunu bana söyledi çocuğum ama ben inanmadım. Aradım görevliyi çocuğuma vurup vurmadığını sordum. Kendisi bana ‘hayır’ dedi. Daha sonra evi aradım şahitler var dediler. Kamera kayıtlarına baktığımda gerçekten vurduğunu gördüm. Daha öncesinde de yapmış aynı şeyleri ama kameranın olmadığı yerlerde yapmış. O yüzden ispatlayamadığımız için bir şey yapamadık. Bunda da kamera görüntülerini görünce diğerlerinden de emin olduk. Psikolojik olarak çocukları sürekli ağlatıyormuş. Bayağı sıkıntılı bir adam. Görüntüde benim çocuğum asansörde tükürmüş. Suçlu mu suçlu ama bunu gelip bize bildirmesi gerekiyordu. Biz çocuğumuza kendimiz gerekeni yapardık, uyarırdık, söylerdik. Ama kendisi direk tokatlıyor. Kendi kendine ceza dağıtıyor. Keza burada bu çocuk ne yaparsa yapsın senin vurmaya dokunmaya hakkın yok. Ama vatandaş kendi kendine çocukları dövüyor, tekmeliyor, ağlatıyor. Psikolojik şiddet uyguluyor. Şikayete geldim karakola, darp raporu alacağız. Gereken neyse yapılsın isterim’’ dedi.

İHA

