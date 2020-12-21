ASELSAN'dan virüslere karşı yeni tanı sistemi! Hastanelerde kullanılacak

Çalışmayla ilgili açıklamada bulunan ASELSAN Araştırma Merkezi Müdürlüğü Biyosavunma Araştırma Programları Biriminden Lider Mühendis Didem Lale Özkan, şunları ifade etti:

"Mühendislerimizin çalışmalarıyla yerli ve milli bir sistem geliştirdik. Mikroelektronik optik tabanlı bu sistemle Kovid-19 virüsünü tespit etmekteyiz.

DÜNYADA BİR İLK

Cihazımız optik tabanlı, dünyada ilk defa bu alanda geliştirilmiş bir sistem. Çoklu tanı yapabiliyoruz. Birden fazla hastalığı aldığımız sürüntü örneği ile tek seferde tespit etme imkanımız var.

Cihazımız çok yakında hastanelerde yerini alacak şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Kaynak: AA

