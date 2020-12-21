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ASELSAN'dan virüslere karşı yeni tanı sistemi! Hastanelerde kullanılacak

21.12.2020 09:40 | Son Güncelleme:
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ASELSAN'dan virüslere karşı yeni tanı sistemi! Hastanelerde kullanılacak

ASELSAN tarafından Kovid-19 salgını sonrasında başlatılan çalışma sonunda hızla geliştirilen ve patent başvuruları yapılan mikroelektronik optik tabanlı virüs tanı sistemi, klinik test aşamasına geldi. Koronavirüs başta olmak üzere birçok hastalığa ait virüsleri tespit edecek sistemin çok yakında hastanelerde yerini alacağı belirtildi.

Çalışmayla ilgili açıklamada bulunan ASELSAN Araştırma Merkezi Müdürlüğü Biyosavunma Araştırma Programları Biriminden Lider Mühendis Didem Lale Özkan, şunları ifade etti:

"Mühendislerimizin çalışmalarıyla yerli ve milli bir sistem geliştirdik. Mikroelektronik optik tabanlı bu sistemle Kovid-19 virüsünü tespit etmekteyiz.

DÜNYADA BİR İLK

Cihazımız optik tabanlı, dünyada ilk defa bu alanda geliştirilmiş bir sistem. Çoklu tanı yapabiliyoruz. Birden fazla hastalığı aldığımız sürüntü örneği ile tek seferde tespit etme imkanımız var.

Cihazımız çok yakında hastanelerde yerini alacak şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Kaynak: AA

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