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ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Görgün: "Hedefimiz dünyanın ilk 50 savunma sanayi firmasından biri olmak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 09:55 | Son Güncelleme

ASELSAN, dünyanın ilk 100 savunma sanayisi şirketi (Defense News Top 100) listesinde üç basamak yükselerek 52’nci sıraya çıktı.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Görgün: "Hedefimiz dünyanın ilk 50 savunma sanayi firmasından biri olmak"

ASELSAN, dünyanın ilk 100 savunma sanayisi şirketi (Defense News Top 100) listesinde üç basamak yükselerek 52’nci sıraya çıktı. ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, "Dünyanın ilk 50 savunma sanayi firmasından biri olma hedefimizi gerçekleştirmeye çok az kaldı" dedi.
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının kuruluşu olan ASELSAN, ABD merkezli askeri yayıncılık kuruluşu Defense News dergisi tarafından yayınlanan listede yükselişini sürdürdü. Dünyanın ilk 100 savunma sanayi şirketi (Defense News Top 100) listesine 2006 yılında girmeyi başaran ASELSAN, geçen yıl 55’inci sıraya kadar çıkmıştı. Bu yıl üstlendiği yeni projelerle başarı grafiğini yükselterek 1.8 milyar dolara yaklaşan cirosuyla üç basamak yükselen ASELSAN 52’nci sıraya yerleşti.
ASELSAN’ın bu başarısı hakkında değerlendirmelerde bulunan ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, şunları kaydetti:
"ASELSAN, kurulduğu 1975’ten beri Türk ordusunun elektronik cihaz ve sistem alanında en önemli kaynağı oldu. Ordumuzun bize gösterdiği güveni boşa çıkarmamak için kırk yıldan uzun süredir durmadan çalışıyoruz. Dünyanın 64 ülkesine ihracat gerçekleştirirken ‘Türk Ordusu da bu sistemi kullanıyor’ sözünü altını çizerek gururla söyledik. ASELSAN, milli ve yerli sistemler geliştirerek teknolojide tam bağımsızlık için 7 bini aşkın personeli ile gece-gündüz çalışmaya devam ediyor. Başta savunma alanında olmak üzere Türkiye’nin teknolojik bağımsızlığı ve gelişimi için çalışmaya devam edeceğiz. Dünyanın ilk 50 savunma sanayi firmasından biri olma hedefimizi gerçekleştirmeye çok az kaldı. Devletimizin ve ASELSAN ürünlerini kullanmayı tercih eden dost ve müttefik ülkelerimizin desteği ile bu hedefi kısa sürede gerçekleştireceğimize inanıyoruz.”

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