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ASELSAN'dan 450 milyon liralık sözleşme

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 16:50 | Son Güncelleme

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Alçak İrtifa Radar Sistemi Projesi ile ilgili olarak toplam bedeli 450 milyon lira tutarında bir sözleşme imzalandı

İSTANBUL (AA) - ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 450 milyon lira tutarında sözleşme imzalandı.

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Alçak İrtifa Radar Sistemi Projesi ile ilgili olarak toplam bedeli 450 milyon lira tutarında bir sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, "Bu açıklama Savunma Sanayii Başkanlığı'nın şirketimize 17 Mayıs 2019 tarihinde ulaşan iznine istinaden yapılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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