Aselsan'ın 65 milyon dolarlık Konya silah sistemleri fabrikasının temeli atıldı

İsmail AKKAYA/KONYA, (DHA)- ASELSAN'ın Konyalı iş insanlarıyla birlikte uzaktan komutalı silah sistemlerini üreteceği fabrikanın birinci etabının temeli atıldı. Fabrikanın 65 milyon dolarlık yatırımla kurulacağı kaydedildi.

Aselsan, savunma sanayi sektöründeki Konyalı 24 sanayiciyle birlikte Aselsan Konya Savunma Sanayi şirketini kurdu. Şirket tarafından Konya'da uzaktan komutalı silah sistemleri üretilmesi için fabrika projesi hazırlandı. Fabrikanın birinci etabının temeli bugün düzenlenen törenle atıldı. Törene Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Aselsan Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, Konya Savunma Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Koyuncu ve davetliler katıldı.

Şirketinin yüzde 49 hissesine sahip Konya Savunma Sanayi'nin Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Koyuncu, törende yaptığı konuşmada, tesisin yıllık 1,4 milyar dolar gelir elde etmesini hedeflediklerini söyledi.

Aselsan Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün de, konuşmasında Aselsan tarafından özgün olarak geliştirilen uzaktan komutalı silah sistemlerinin başta Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü olmak üzere 18 ülkenin hizmetine sunulduğunu söyledi. Prof. Dr. Haluk Görgün, ''3 bin adet üzerinde Aselsan uzaktan komutalı silah sistemleri 30'dan fazla farklı platform üzerinde yurt içi ve yurt dışı birçok kullanıcının hizmetine sunulmaktadır'' dedi.

Konya'da kurulacak fabrikanın 65 milyon dolarlık yatırım olduğunu kaydeden Prof. Dr. Görgün, ''Konya'da sanayi sektöründe hizmet veren 24 firmanın kendi arasında kurmuş olduğu Konya Savunma Sanayi Anonim Şirketi ve Aselsan ortaklığı ile ülkemizde silah ve silah sistemleri konusunda öncü rol üstlenecek bir fabrika kurulmaktadır. Aselsan Konya Silah Sistemleri Anonim Şirketi adı altına kurulan ve hisselerinin yüzde 49'u Konya firmalarına, yüzde 51'i Aselsan'a ait olan fabrikaya uzaktan komutalı silah sistemleri ve halihazırda yurt içinde üretilemeyen silahların üretimi için 65 milyon dolarlık yatırım yapılmıştır'' diye konuştu.