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Aşerme, eksik vitamin belirtisi mi

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.01.2019 08:30 | Son Güncelleme

Gebelerde vitamin kullanmanın hayati derecede önemli olduğunu söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.

Gebelerde vitamin kullanmanın hayati derecede önemli olduğunu söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gürçay Cem, ancak fazla D vitaminin yan etkileri olduğunu söyledi.
VM Medical Park Bursa Hastanesi’nde her perşembe yapılan bilimsel hekim toplantılarında ‘Gebelikte Vitamin Kullanılması’ başlıklı sunum yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gürçay Cem, doğru bilinen yanlışlar olduğunu dile getirdi. Özellikle A ve D gibi yağda eriyen vitaminlerin depolanma özelliklerinden dolayı hem annede hem de bebekte ciddi yan etkilere yol açabileceği uyarısında bulunan Cem, “A vitamini, kafa içi basıncını artırarak baş ağrısı, güçsüzlük ve görme problemlerine yol açabilir. D vitamini de kalsiyumun artmasına sebep olarak kas spazmları, ritm bozuklukları, kabızlığın yanı sıra bazı kanser türlerini tetikleme gibi problemleri ortaya çıkarabilir” diye konuştu.
Gebelikten aylar önce tavsiye edilen B vitamini grubundan folik asidin sayısız faydasının bilindiğini ifade eden Op. Dr. Gürçay Cem, “Faydaları haricinde folik asit gibi gebelikte tavsiye edilen diğer vitaminlerin aşırı alımındaki belirtiler, hayati tehlikeler ortaya çıkarabilecek kadar ciddidir. Sonuçta gebelik bir hastalık değildir. Sağlıklı bir gebe, zaten kendisi ve bebeğine gereken maddeleri gıdalarla alır. Aşırı vitamin alınmasını ölçen bir uygulama yok. Ama gebelerde eksik maddeleri gösteren ‘aşerme’ mekanizması vardır. Bunun, psikolojikten ziyade bünyede eksik olan maddeyi talep etme dürtüsü olduğunu düşünüyorum. Gebe, eksik maddeden en fazla hangi meyve, sebze veya gıdada varsa daha önce kodladığı besini talep eder. Ben daha önce yemediği birşeye aşeren gebe görmedim” dedi.

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