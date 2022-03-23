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Asgari ücrete ikinci zam mı geliyor? Asgari ücrete ikinci zam mı gelecek? Asgari ücrete ikinci zam ne zaman gelecek?

23.03.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücrete ikinci zam mı geliyor? sorusu gündemde yer alan en önemli konulardan birisi. Rusya-Ukrayna savaşı dünya ekonomisi ve dolayısıyla Türkiye ekonomisini de etkiledi. Bunun üzerine vatandaş, asgari ücrete ikinci zammın yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başladı. Tüm bu iddialara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete yıl içinde ikinci zam yapılacak mı sorusuna son noktayı koydu. İşte detaylar!

Asgari ücrete ikinci zam mı geliyor? Asgari ücrete ikinci zam mı gelecek? Asgari ücrete ikinci zam ne zaman gelecek?

Asgari ücrete geçtiğimiz yıl yani 2021'in Aralık ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz 2022 yılında geçerli asgari ücretin en alt 4 bin 250 lira olarak uygulanacağını, çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakamın daha da yükseleceğini söylemişti. Şimdiler de ise asgari ücrete ikinci bir zammın yapılıp yapılmayacağı tartışılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, tarihsel olarak asgari ücrete en yüksek zammı yaptıklarını ifade ederek, yeni zamma dair açıklamada bulundu. İşte asgari ücrete ikinci zam konusunda merak edilen detaylar!

ASGARİ ÜCRETE İKİNCİ ZAM MI YAPILACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve Türkiye’de ilk defa Gaziantep’te uygulanacak olan ‘Üretim Sürecine Katılım’ projesi başladı. Projenin açılışı için Gaziantep’te düzenlenen toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım ve iş insanları katıldı.

Destek paketiyle devlet, sanayi bölgelerine hem eleman hem maaş vererek istihdamı artırırken üretime de katkı sağlamasının yanı sıra İşbaşı Eğitim Programı desteğinde 3 ay olan istihdam şartı, 3 aylık destek dönemi dahil 1 yıla çıkarıldı. Ayrıca proje kapsamında İŞKUR’un önereceği elemanı istihdam eden sanayiciye, 1 yıl istihdam şartıyla 3 ay boyunca primler dahil ücret desteği verilecek. Pilot bölge seçilen Gaziantep’te başlatılan uygulama, olumlu dönüşler olursa ülke geneline yayılması amaçlanıyor. Bakan Bilgin, asgari ücrete yüzde 50 oranında ciddi zam yapıldığını, yeni zam tartışmalarını da anlamlı bulmadığını belirterek, şöyle dedi:

“Türkiye tarihinde ilk defa asgari ücret zammını yüzde 50’nin üzerinde açıkladık. Arkasından enflasyon artışını değerlendirdik memurlarımızı da düşündük. Dolayısıyla Türkiye sosyal devlet olmanın her özelliğini taşımaktadır. Bu günlerde de asgari ücret tartışmaları yapılıyor yeniden. Ben bunu çok anlamlı bulmuyorum. Çünkü tarihsel olarak asgari ücrette yaptığımız artış çok önemlidir. Bu durum işçinin de işverenin de birlikte bir sorumluluk aldığının göstergesidir. Sadece asgari ücret artmamıştır. Diğer alanlarda da asgari ücretteki artış oranlarına yakın artışlar kendini göstermiştir. Bugün içinde bulunmuş olduğumuz ekonomik şartlar enflasyon dünyanın yaşadığı enflasyondur. Üretim ve tedarik sektöründe yaşanan sorunlar bugün dünyanın pandemi döneminde yaşadığı ve bizlere de yansımasıdır. Türkiye tüm bunlara rağmen 2021 yılını yüzde 11 büyümeyle tamamlamıştır. Bunu Gaziantep ve Gaziantep gibi sanayi şehirlerimizin başardık.”

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
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