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Asgari ücretteki artış çalışanları sevindirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 12:26 | Son Güncelleme

Asgari ücretin 2019 yılında brüt 2 bin 558 lira, net 2 bin 20 lira olarak belirlenmesi geçimini asgari ücretle sağlayanlar tarafından olumlu karşılandı

EDİRNE (AA) - Asgari ücretin 2019 yılında brüt 2 bin 558 lira, net 2 bin 20 lira olarak belirlenmesi asgari ücretle geçinenleri sevindirdi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının ardından, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, net asgari ücrette yüzde 26,05 artış oranıyla 2 bin 20 liraya yükseltildiğini açıkladı.

Belirlenen yeni asgari ücret, bu ücretle çalışanlar tarafından olumlu karşılandı.

Dönerci ustası Dilaver Yolgiden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, asgari ücretle geçimini sağladığını belirterek, "Asgari ücretin 2 bin 20 lira olması bizleri mutlu etti. Gayet güzel bir rakam. Yeni yıl armağanı gibi oldu bu bize. Bin 600 liraya göre, 2 bin 20 lira güzel bir rakam. Bir çalışan için güzel bir maaş." ifadelerini kullandı.

Garson Samet Suçeker de Bakan Selçuk'un asgari ücret açıklamasının kendisini mutlu ettiğini belirtti.

2 bin 20 liranın asgari ücret için güzel bir rakam olduğunu anlatan Suçeker, "Bir çalışan için de, bir aile için de güzel bir rakam. Karı koca çalışırsa aylık toplam 4 lira bir eve girecek. 4 lira da bir aile için çok güzel bir rakam. Elektrik, su ve doğal gaz faturaları düşünüldüğünde rahat şekilde ödenebilir ama bunlara zam gelmezse. Biz bu rakamdan dolayı mutluyuz, teşekkür ederiz." diye konuştu.

Garson Onur Gözkan da, asgari ücretteki artışın herkes için hayırlı olduğunu belirterek, "Bu rakam, geçinmek için güzel bir rakam en azından. Tabii bir evde bir kişi çalışınca sıkıntılar yaşanabiliyor. Bu rakamla evde anne ve baba çalışırsa güzel bir rakam ortaya çıkıyor." dedi.

Kırtasiyede çalışan Suat Sarıyıştan da asgari ücretin hayırlı olmasını dileyerek, "Ortalama olarak 2 bin 20 lira iyi bir fiyat. Çalışanla işveren arasında inşallah uyum sağlanır. İşveren aradaki farkı verebilirse sıkıntı yok. Hayırlısı olsun ülkemiz için." değerlendirmesinde bulundu.

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2 bin 20 lira asgari ücret Zehra Zümrüt Selçuk

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