Ashley Graham, büyük göğüsleri daha küçük göstermenin yolunu paylaştı, binlerce beğeni aldı

Büyük göğüsleriniz var ve göğüslerinizin biraz daha küçük görünmesini istiyorsanız ABD'li büyük model Ashley Graham'ın size bir çözümü olabilir.

31 yaşındaki model, 'büyük göğüslerinizi iki beden küçültmek istiyorsanız her zaman giydiğiniz sütyen bedenini bir beden küçüğü ile değiştirebilir, model olarak straplez tercih edebilirsiniz' diyor.

Bu yöntem sayesinde sütyen göğüslere baskı yapıp daha aşağıda durmasına yardımcı oluyor.

500' e yakın beğeni alan Graham'ın önerisi kadınlar tarafından birçok yorum aldı.

