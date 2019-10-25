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Ashley Graham, büyük göğüsleri daha küçük göstermenin yolunu paylaştı, binlerce beğeni aldı

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 25.10.2019 09:30 | Son Güncelleme

Büyük beden model Ashley Graham kendisi gibi büyük göğüslere sahip olan kadınlara tavsiyede bulundu. Ashley, instagram hesabından yaptığı açıklamada, 'büyük göğüslere sahipseniz askısız sütyen giymeli ve sütyen bedeninizi bir beden küçük almalısınız' dedi. Ona göre bu boyutta sütyen göğüsleri aşağı çekerek iki beden küçültüyor.

Ashley Graham, büyük göğüsleri daha küçük göstermenin yolunu paylaştı, binlerce beğeni aldı

Büyük göğüsleriniz var ve göğüslerinizin biraz daha küçük görünmesini istiyorsanız ABD'li büyük model Ashley Graham'ın size bir çözümü olabilir.

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31 yaşındaki model, 'büyük göğüslerinizi iki beden küçültmek istiyorsanız her zaman giydiğiniz sütyen bedenini bir beden küçüğü ile değiştirebilir, model olarak straplez tercih edebilirsiniz' diyor.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

More BTS of my #Met day????????

A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)'in paylaştığı bir gönderi ()

Bu yöntem sayesinde sütyen göğüslere baskı yapıp daha aşağıda durmasına yardımcı oluyor.

500' e yakın beğeni alan Graham'ın önerisi kadınlar tarafından birçok yorum aldı.

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