HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Aşı için tarih verildi

Aşı için tarih verildi

DÜNYA HABERLERİ  | 29.04.2020 16:11 | Son Güncelleme

ABD'li ilaç devi Pfizer, koronavirüse karşı aşı çalışmalarının devam ettiğini ve aşının sonbahara kadar hazır olabileceğini açıkladı.

Aşı için tarih verildi

Geçtiğimiz aylarda çok sayıda büyük ilaç firması, koronavirüsü aşısı ve tedavisi üzerinde çalışmalar yürüttüğünü açıklamıştı.

Bu firmalardan biri olan Pfizer CEO'su Albert Bourla, acil durumlar için aşı dağıtımına sonbaharda başlanabileceğini, daha geniş ölçekli dağıtımın ise 2020 sonunda yapılabileceğini açıkladı.

Wall Street Journal'a konuşan Bourla, "Şu anda bir krizin içindeyiz ve herkes bir çözüm bekliyor" ifadesini kullandı.

Öte yandan Fox News'te yer alan haberde ise aşının güvenlik testlerinin sürdüğü ve ilk sonuçların Mayıs başında gelebileceği kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAcun Ilıcalı'nın takdir ettiği Survivor Evrim Keklik'in sırrı ortaya çıktıAcun Ilıcalı'nın takdir ettiği Survivor Evrim Keklik'in sırrı ortaya çıktı
Esad'ın skandal koronavirüs haritasıEsad'ın skandal koronavirüs haritası
Uyarılar çare etmedi! Koronavirüs paniği izdiham yarattıUyarılar çare etmedi! Koronavirüs paniği izdiham yarattı

En Çok Okunan Haberler

Hava almak için çatıya çıktı, hayatının şokunu yaşadı!

Hava almak için çatıya çıktı, hayatının şokunu yaşadı!

Milli Eğitim Bakanı açıkladı, uzaktan eğitim uzatıldı

Milli Eğitim Bakanı açıkladı, uzaktan eğitim uzatıldı

Normalleşme süreci 4 Mayıs'ta başlıyor

Normalleşme süreci 4 Mayıs'ta başlıyor

Suriyeli genci vuran polisin ifadesi ortaya çıktı

Suriyeli genci vuran polisin ifadesi ortaya çıktı

Survivor'daki muhteşem malikanenin sahibi ortaya çıktı!

Survivor'daki muhteşem malikanenin sahibi ortaya çıktı!

Yeni banknotlar geliyor! 4 Mayıs'ta tedavülde olacak

Yeni banknotlar geliyor! 4 Mayıs'ta tedavülde olacak

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

'Öldü' iddiası olay olmuştu! Kuzey Kore'den beklenen açıklama geldi

'Öldü' iddiası olay olmuştu! Kuzey Kore'den beklenen açıklama geldi

Playstation 4

Playstation 4

Gizemli bir insan soyu keşfedildi

Gizemli bir insan soyu keşfedildi

'Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un öldü' iddiası

'Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un öldü' iddiası

Diğer Haberler
NASA'dan açıklama: Teğet geçti!

NASA'dan açıklama: Teğet geçti!

Kuzey Kore’nin taht oyunları: İktidar kimin olacak?

Kuzey Kore’nin taht oyunları: İktidar kimin olacak?

Esad'ın skandal koronavirüs haritası

Esad'ın skandal koronavirüs haritası

Koronavirüsten ölen kişiyi defnederken buldular! Part İmparatorluğu'na ait

Koronavirüsten ölen kişiyi defnederken buldular! Bakın neymiş

ABD Hazine Bakanı ölenlerin ailelerinden yardımları geri istedi

ABD Hazine Bakanı ölenlerin ailelerinden yardımları geri istedi

Küba’da 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Küba’da 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.