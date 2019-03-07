Aşı ile korunabilen tek kanser türü rahim ağzı kanseri

Kadın kanserlerinin farkındalığını artırmak üzere faaliyet yürüten Pembe İzler Derneği’nin Genciz ekibi, yeni bir kampanya ile rahim ağzı kanseri konusuna dikkat çekiyor. Ünlü pop şarkıcıları Edis, Simge Sağın, Derya Uluğ ile oyuncular Aslı Bekiroğlu, Furkan Palalı ve Dilara Öztunç, Türkiye Ralli eski Şampiyonu Simin Bıçakçıoğlu ve iş dünyasının genç simalarından Hakan Sabancı gibi pek çok ünlünün de desteklediği kampanyanın sloganı; “Yeter ki aşısız olmasın aşk!”. Kampanyayı başlatan Genciz Ekip Başkanı Begüm Kayum “Bu kampanya projemiz ile gençlerin dikkatini rahim ağzı kanserine çekmek istiyoruz. Dünyada gittikçe görülme oranı artan ve genellikle cinsel yolla bulaşan virüsün neden olduğu bu önemli kansere karşı güçlü bir silahımız var; aşı… Üstelik kanser türleri arasında, korunabileceğimiz tek kanser türü, rahim ağzı kanseri. O nedenle farkındalık yaratarak en başından önlem almanın mümkün olduğunu vurgulamak istiyoruz” dedi. Gençlere bu mesajı vermek için yola çıktıklarını söyleyen Begüm Kayum, özellikle doktorlarla birlikte üniversitelere giderek yüz yüze bu mesajları vermeye devam edeceklerini belirtti.

BAŞ SORUMLU HPV VİRÜSÜ Kampanyanın bilimsel danışmanlığını yapan Acıbadem Taksim Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. İlkkan Dünder, bu kanserden sorumlu olan virüsün HPV (Human Papilloma Virüs) olduğunu vurguladı. 100'den fazla farklı HPV türünün bulunduğunu ve bunlardan yalnızca 15 tanesinin kansere yol açma özelliği bulunduğunu belirten Prof. Dr. Dünder, özellikle 2 HPV türünün (16 ve 18) rahim ağzı kanserinin yüzde 70’inden sorumlu olduğunu söyledi. HPV’nin genç kadınlara bulaşarak sinsice ilerlediğini ve kansere dönüşerek hayatı tehdit eden önemli bir hastalık haline geldiğini belirten Prof. Dr. Dünder sözlerine şöyle devam etti: “Kanser yapan HPV türleri hem kadına hem de erkeğe bulaşıyor. Ancak erkeklerde büyük bir oranla kısa zamanda etkisiz hale gelebiliyor. Kadınlar ise bu kadar şanslı değil. Dünyada her yıl 500 bin kadında rahim ağzı kanserine rastlanıyor. Kanser öncüsü lezyonlara sahip hastaların sayısı ise bu rakamın kat be kat üzerinde. Bu sayı Türkiye’de ise yıllık 1600 yeni olgu olarak tespit edilmiş durumda. Ancak dünyada ve ülkemizde gittikçe artıyor. Jinekolojik kanserler arasında en sık görülen türlerden biridir. Genellikle cinsel yolla bulaşan HPV virüsü, yıllarca belirti vermeden ilerleyebiliyor ve sonunda kansere yol açıyor. Genellikle de 30-55 yaş arası kadınlarda bu kanser, sinsice ilerlediğinden ileri evrelerde ortaya çıkıyor. Cinsel hayat ne kadar erken başlarsa ve birden fazla partner olursa, bulaşma ihtimali o kadar yükseliyor.