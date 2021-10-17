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Aşı karşıtları mitinginde 'sahte cumhurbaşkanı'na yoğun ilgi

17.10.2021 20:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de aşı karşıtlarının 'Büyük Uyanış' adı altında düzenlediği mitinge katılanlar, maske ve mesafe kurallarına uymadan bir araya geldi. Doğu Türkistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olduğu öne sürülen ve mitingde bir de konuşma yapan Abdulvali Buğrahan Osman, açıklamalarının ardından polis tarafından kimlik kontrolü yapıldı. Oturma müsadesi olduğu anlaşılan Osman serbest bırakıldı. Miting sonunda da açıklama yapan Osman cumhurbaşkanı olmadığı iddialarını kabul etmedi.

Aşı karşıtları mitinginde 'sahte cumhurbaşkanı'na yoğun ilgi

Aşı karşıtları İstanbul ve Ankara'dan sonra bu kez İzmir'de düzenlenen mitingde bir araya geldi. 'Büyük Uyanış' adı altında Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen miting öncesinde polis çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Mitinge gelenler yapılan üst aramasıyla alana giriş yaptı. Aşı karşıtları polis kontrol noktasında bulundurulan maskeleri takmayarak maske ve mesafe kurallarına uymadan bir araya geldi. Ellerinde döviz ve pankartlarla alana giren aşı karşıtları, aşı olmayacaklarını vurguladı.

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FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İÇİN YARIŞTILAR

Mitingin konuşmacıları arasında Doğu Türkistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olduğu öne sürülen Abdulvali Buğrahan Osman da vardı. Kürsüye çıkan Osman bir de konuşma yaptı. Konuşması bittikten sonra kürsüden inen Osman'a İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kimlik kontrolü yapıldı. Yapılan kimlik kontrolünde Türkiye'de oturma izni olduğu belirlenen Osman serbest bırakıldı. Bazı vatandaşların Osman ile fotoğraf çekilmek için birbirleriyle yarıştığı da görüldü.

Osman, geçtiğimiz günlerde Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüşmüş, Gölbaşı Belediyesi'nin, Ankara'nın başkent ilan edilişinin 98'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği programda da konuşma yapmıştı.

İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Abdulvali Buğrahan Osman, mitingin sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanı olmadığı iddialarını kabul etmedi. Osman, "Tüm dünyanın gözü önünde yapılan seçimi kazandım. 11 aydır kimse bir şey söylemezken, 3 gün önce Gölbaşı'nda 50 bin kişinin gözü önünde Doğu Türkistan'ın dertlerini anlattıktan sonra bana sahte olduğumu söylemeye başladılar. Çin Cumhurbaşkanı bana iftira atıyor. Bu olaylar bile Doğu Türkistan'ın gündem olmasını sağladı. Çin baskısından dolayı topraklarımızda seçim yapmamız mümkün değil. Biz de İstanbul'da seçim yaptık. Dünya üzerinde 5 milyon Doğu Türkistanlı var. Onlar vekil çıkardı ve 3 aday yarıştık. Çin ve FETÖ medyaları yalan haber yapıyor" dedi. Yapılan konuşmaların ardından miting olaysız bir şekilde sona erdi. (DHA)

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