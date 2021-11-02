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Aşı kartı nasıl alınır, nereden alınır? HES ve e-Nabız ile aşı kartı alma yöntemi...

02.11.2021 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki doz aşısının olan vatandaşlar tarafından aşı kartının nasıl çıkarılacağı merak ediliyor. Aşı kartı HES ve e-Nabız üzerinden rahatlıkla alınabiliyor. Peki koronavirüs aşı kartı nasıl alınır, nereden alınır? İşte HES ve e-Nabız ile aşı kartı alma yöntemi...

Aşı kartı nasıl alınır, nereden alınır? HES ve e-Nabız ile aşı kartı alma yöntemi...

Pandemi sürecinde en çok araştırılan konulardan biri aşı kartı oldu. İki doz aşısının olan vatandaşlar tarafından aşı kartının nasıl çıkarılacağı araştırılıyor. Peki koronavirüs aşı kartı nasıl alınır?

KORONAVİRÜS AŞI KARTI NASIL ALINIR?

Koronavirüs pandemisi ile beraber hayatımıza giren aşı kartı birçok alanda zorunlu hale geldi. Belli alanlara girişte gerekli olan aşı kartı ile Covid-19 aşısı olup olmadığınız kontrol edilmekte. Hayat Eve Sığar uygulamasında “COVID-19 Aşı Bilgilerim” menüsünden aşı kimliği alınabiliyor. Eğer vatandaş, aşı kimliğinde pasaport bilgisinin de bulunmasını isterse Hayat Eve Sığar uygulamasında bu seçeneğe girerek pasaport numarasını da yazabiliyor.

E-Nabız üzerinden ise uygulamaya giriş yapıldıktan sonra ana sayfanın üst kısmında yer alan COVID-19 butonuna tıklanıyor. Sonrasında COVID-19 aşı kartı butonuna tıklanarak aşı kimliği oluşturuluyor. Fakat kişi aşı dozlarını tamamlamadıysa bu işlem gerçekleştirilememekte.

Aşı kimliğinde yer alan QR kod okutulduğunda e-Nabız sistemine bağlanılıyor ve kartın doğruluğu kontrol edilebiliyor.

E-NABIZ ÜZERİNDEN AŞI KARTI ALMAK İÇİN TIKLAYIN

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Aşı
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