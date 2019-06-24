Asi Nehri'ndeki balık ölümleri

Hatay'ın Antakya ve Defne ilçelerinden geçen Asi Nehri'nde yaşanan balık ölümlerine, sudaki oksijen yetersizliğinin neden olduğu öğrenildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Asi Nehri'nde dün yaşanan balık ölümleri ihbarı üzerine, uzman ekipler sudan ve ölü balıklardan numune alarak inceleme başlattı.

İncelemenin ilk belirleme sonuçlarında, balık ölümlerine herhangi bir zehirli atığın neden olmadı, ölümlerin bazı noktalarda oluşturulan sulama bentlerinde suların tutulmasından dolayı nehre yeterince su bırakılmadığı ve böylece suda oluşan oksijen yetersizliğinden kaynaklanmış olabileceği belirtildi.

