Aşı olduktan 2 hafta sonra öldü!

Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülke olan ABD’de salgınla mücadele devam ediyor.

Son olarak koronaya karşı 1 günde 4 binden fazla kayıp veren ABD’de bir yandan aşılama da devam ediyor.

ABD’li ilaç şirketi Pfizer tarafından geliştirilen aşının sağlık görevlilerine yapıldığı ülkede, korona aşısı olan Gregory Michael adlı doktor aşıdan 2 hafta sonra hayatını kaybetti.

Florida’da bir hastanede çalışan Gregory Michael, 18 aralıkta aşının ilk dozunu aldıktan 3 gün sonra ellerinde ve ayaklarında küçük lekeler ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan eşi Heidi Neckelmann, Gregory Michael’in hastaneye gittiğini ve kan değerlerinin normal seviyenin çok altında tespit edildiğini söyledi. Daha sonra eşinin yoğun bakıma alındığını söyleyen Neckelmann, eşinin kısa süre sonra hayatını kaybettiğini sözlerine ekledi.

“ÖLÜMÜ YÜZDE 100 AŞI İLE ALAKALI”

Neckelmann, eşinin ölümünün korona virüs aşısıyla ilişkili olduğunu iddia ederek “Bence ölümü yüzde 100 aşı ile bağlantılı. Sağlığı çok iyiydi. Sigara içmiyordu. Sürekli spor yapıyordu. Kanolarımız vardı. Onları kullanırdı. Derin deniz balıkçısıydı. Ani ölümünün aşılama dışında başka hiçbir açıklaması yok” dedi.

Miami Tıbbi denetim operasyonlar Müdürü Darren Caprara, Gregory Michael’ın ölümüyle ilgili COVID-19 aşısının nasıl bir rol oynayabileceğinin araştırdığını söyledi. Michael’ın ölüm nedeni ise araştırılıyor.

