Aşı olmayanlara kısıtlama gelir mi? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necmi İlhan yanıtladı

Kısıtlamasız geçen Kurban Bayramı'nın ardından Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları artıyor. Vakaların artmasıyla kısıtlamaların yeniden dönme ihtimali vatandaşlarla endişe yaratıyor.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, CNN TÜRK canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. İlhan'ın açıklamaları şöyle;

Şu an için geldiğimiz noktada vaka sayımız maalesef 20 bine dayanmış durumda. Halen aslında 20 bine sabit kalması da çift doz aşı olanlar sayesinde vurgulamak isterim. Çift doz olan vatandaşlarımız olmasaydı bu rakamlar 50 binlere doğru çıkabilirdi.

İkinci doz ortalamasında yüzde 40'lardayız. Biz bunu bir an önce yüzde 80'e çıkarırsak güz döneminde rahat edebiliriz. Aşıların antikor oluşturduğu süre belli. Aşının etkili olma süresi 6 ay, çift doz aşılı kişi sayısını yüzde 80'e getirirsek ancak başarılı olabileceğimizi söyleyebilirim. Son 2-3 gündür umut verici gelişmeler var. Bayram sonrası aşılama tekrar 1 milyona kadar geldi. Vatandaşlarımız giderek bilinçleniyor.

"MUTLAKA 2. DOZU OLMALARI GEREKİYOR"

Kişisel olarak kapanmanın en son seçenek olduğunu düşünüyorum ama belli bir noktaya gelince bütün dünya aynı uygulamayı yapıyor. Oğlum 17 yaşında randevu olmadan gidip aşısını oldu. Bizi izleyenler hemen çıkıp gitsinler aşılarını olsunlar. 1. dozu olanların da bir kısmının 2. dozu ertelediğini görüyoruz. Mutlaka gibi 2. dozu olmaları gerekiyor.

"AĞIR HASTALARIN YÜZDE 92'Sİ AŞISIZ"

Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde ağır hastaların yüzde 92'sinin aşısız olduğunu söylemek isterim. 2 doz aşısını olduğu halde vefat eden vatandaşlarımız var ama yüzde 99'u kronik hastalığı olan vatandaşlarımız. 4. dalga eğer olacaksa aşısızların salgını olacak.

ÇOCUKLARA AŞILAMA GELİR Mİ?

Çocuklar çok yoğun temastalar, çok iç içeler. Okullar en son kapanması ve en önce açılması gereken yer bence. Bir kişi aşı olduğu zaman o kişi koronavirüslü kişilerle temas etse dahi hastalığı hafif geçiriyor, çevreye bulaştırması da zor oluyor.

Çocuklarımızın okula gitmesini istiyorsak, günlük hayatımıza devam edelim diyorsak aşımızı olacağız. Aslında çözüm çok kolay.

Türkiye'de 16 yaşın üzerine başladı. ABD'de, İsrail'de 12 yaş üzerine de aşı başladı, Türkiye için henüz erken. Bilim Kurulu'nda konuşulur, karar verilir.

AŞISIZLARA KISITLAMA GELİR Mİ?

Ayrımcılık yapmak yerine vatandaşı aşıya teşvik etmenin daha önemli olduğunu düşünüyorum ama bir işletme sahibi ben aşısız almıyorum diyebilir. Üniversiteler, okullar, kamu daireleri gibi yerlere bakmak gerekiyor. Ben kısıtlama yapmadan teşvik yapmamız gerektiğini düşünüyorum.



