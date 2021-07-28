Son Dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Yeni kısıtlamalar gelecek mi?

Koronavirüsle mücadele devam ederken, özellikle Kurban Bayramı'ndaki hareketliliğin etkisiyle artan vakalar korkutucu seviyelere gelmeye başladı. Öte yandan aşılama oranının da düşmesiyle birlikte "Yeni tedbirler gelir mi?" sorusu gündem olmaya başladı.

AŞI OLMAYANA KISITLAMA

Gelen bilgilere göre, hem vaka artışını durdurmak, hem de aşıya teşvik olması açısından 'pozitif ayrımcılık' gelebilir. Buna göre; maç, tiyatro, sinema, alışveriş merkezi, kalabalık ve kapalı ortamlarda yapılan toplantı, düğün, kına, konser, kongre gibi etkinliklere aşı olmayanların alınmaması gündeme gelebilir. Bu gelişmeler sonrası tüm gözler Bilim Kurulu'na çevrilmişti.

TOPLANTININ SAATİ BELLİ OLDU

Koronavirüsle mücadelede son gelişmelerin değerlendirileceği ve tavsiye kararların alınacağı Bilim Kurulu toplantısı saat 16.30'da video konferans yöntemiyle yapılacak. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18.00’de YouTube üzerinden canlı açıklama yapacak. Bilim Kurulu son olarak 14 Temmuz Çarşamba toplanmıştı.

VAKA SAYISINDA KORKUTAN ARTIŞ

Türkiye'de son 24 saatte 246 bin 648 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 761 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 7 bin 108 oldu.

YENİ TEDBİRLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği (BUHASDER) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın yaptığı açıklamada, yeni kısıtlama ve tedbirlerle ilgili Bilim Kurulu toplantısını işaret etmiş ve bu konunun görüşülebileceğini eklemişti.



