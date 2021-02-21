HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Aşı: Türkiye'de yapılan CoronaVac aşısının Brezilya'daki testlere göre etkinlik oranı yüzde 50,4

Aşı: Türkiye'de yapılan CoronaVac aşısının Brezilya'daki testlere göre etkinlik oranı yüzde 50,4

21.02.2021 01:58 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Aşı: Türkiye'de yapılan CoronaVac aşısının Brezilya'daki testlere göre etkinlik oranı yüzde 50,4

Çin ilaç şirketi Sinovac'ın ürettiği ve Türkiye'de yapılan CoronaVac aşısının Brezilya'da yapılan klinik deneylerde yüzde 50,4 oranında etkili olduğu görüldü.

Çin ilaç şirketi Sinovac'ın ürettiği ve Türkiye'de yapılan CoronaVac aşısının Brezilya'da yapılan klinik deneylerde yüzde 50.4 oranında etkili olduğu görüldü.

Araştırmacıların yayımladığı veriler, aşının daha önce açıklanan sonuçlardan daha az etkili olduğuna işaret ediyor.

Ancak aşının onay alması için yüzde 50 etkinlik oranı yeterli sayılıyor.

Brezilya Covid-19'dan en kötü etkilenen ülkeler arasında.

Sinovac, Brezilya hükümetinin satın almak için başvuruda bulunduğu iki aşıdan biriydi.

Pekin merkezli Sinovac şirketinin ürettiği CoronaVac etkisiz hale getirilmiş virüse dayanıyor. Ölü virüs parçacıkları vücuda şırınga edilerek bağışıklık sisteminin virüsü tanıyıp hazırlığa geçmesi sağlanıyor. Virüs etkisiz olduğu için vücuda zarar vermiyor, hastalığa yol açmıyor.

Türkiye, Endonezya ve Singapur'un da aralarında bulunduğu birçok ülke Sinovac aşısını satın almak üzere siparişler verdi.

Türkiye şu ana kadar 50 milyon doz CoronaVac aşısı sipariş etmiş durumda. 3 milyon doz ise Türkiye'ye teslim edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'deki klinik testlerin tamamlanması sonrasında bu hafta içerisinde yaygın aşılama programının başlatılabileceğini söylemişti.

Farklı etkinlik oranları açıklandı

Brezilya'da aşı denemelerini yürüten Butantan Enstitüsü'nden araştırmacılar, geçen hafta, "orta veya ağır" Covid-19 vakalarında aşının etksinin yüzde 78 olduğunu açıklamıştı.

Ancak Salı günü, bu oranının hesaplanmasında, tedavi gerektirmeyen ama aşı olan "çok hafif vakların" hesaba katılmadığı açıklandı.

Araştırmacılar, bu vakalar da hesaba katıldığında aşının etki oranının yüzde 50.4 olduğunu kaydetti.

Fakat Butantan Enstitüsü, tedavi gerektiren hafif vakalarda aşının etki oranının yüzde 78, orta ve ağır vakalarda ise yüzde 100 olduğunu vurguladı.

Sinovac aşısı farklı ülkelerdeki denemelerde farklı sonuçlar verdi.

Geçen ay, Türkiye'de yapılan ikinci faz raporlamalarına göre aşının yüzde 91,25 etkili olduğu açıklanmıştı.

Bugün yaygın aşılama programına başlayan Endonezya'da ise bu oran yüzde 65.3 olarak açıklandı.

Ancak Endonezya'daki denemelere 1620 kişinin katıldığı ve bu testlerin anlamlı sonuçlar almak için çok küçük olduğu belirtiliyor.

Her iki ülkedeki sonuçlar aşının üçüncü faz denemelerinden elde edilen ilk sonuçları ifade ediyor.

Çin aşısının denemelerinde, Batılı ülkelerde geliştirilen aşıların tabi tutulduğu şeffaflık ve tetkiklerin uygulanmadığına dair eleştiriler ve kaygılar dile getiriliyor.

Sinovac aşısının yanı sıra İngiltere'de geliştirilen Oxford-AstraZeneca aşısı da Brezilya'daki denemelerin sonuçlarına bağlı olarak acil kullanım onayı talep etti.

Brezilya, 8.1 milyon vaka ile ABD ve Hindistan'ın ardından en fazla vaka sayısına sahip ülke. Vaka sayılarındaki tırmanma devam ediyor.

Brezilya'da Covid-19 kaynaklı can kaybı yüksek olmasına rağmen aşılama programının ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Havaya rastgele ateş açıp, sosyal medyada paylaştıHavaya rastgele ateş açıp, sosyal medyada paylaştı
Efe Tur müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?Efe Tur müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son Dakika: 20 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 20 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Hande Sarıoğlu’na bir darbe de Hıncal Uluç’tan…

Hande Sarıoğlu’na bir darbe de Hıncal Uluç’tan…

'Hiç estetiğim yok' demişti! Eski fotoğrafları olay oldu

'Hiç estetiğim yok' demişti! Eski fotoğrafları olay oldu

Polis memurunun şehit edilmesiyle ilgili yargılanan sanık intihar etti

Polis memurunun şehit edilmesiyle ilgili yargılanan sanık intihar etti

Polisi görünce, kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı

Polisi görünce, kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Son Dakika: Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Son Dakika: Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bir ilde daha yeni yasak kararları

Bir ilde daha yeni yasak kararları

Doktor eşi tarafından katledilmişti! Kahreden detaylar

Doktor eşi tarafından katledilmişti! Kahreden detaylar

Erdoğan'dan nüfus artış hızının düşmesiyle ilgili açıklama: İzin vermeyeceğiz

Erdoğan'dan nüfus artış hızının düşmesiyle ilgili açıklama: İzin vermeyeceğiz

Diğer Haberler

İstanbul'da bıçaklı dehşet: Annesini kalbinden bıçakladı

İstanbul'da bıçaklı dehşet: Annesini kalbinden bıçakladı

Havaya rastgele ateş açıp, sosyal medyada paylaştı: Polis gözaltına aldı

Havaya rastgele ateş açıp, sosyal medyada paylaştı

Ağılda yangın çıktı: 120 hayvan telef oldu

Ağılda yangın çıktı: 120 hayvan telef oldu

Hobi olarak mantar üretimine başlayan kadın girişimci ayda 45 bin lira kazanıyor

Hobi olarak başladı, ayda 45 bin lira kazanıyor

Polisi görünce, kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı

Polisi görünce, kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı

Dehşete düşüren olay! İki oğlunu birden vurdu

Dehşete düşüren olay! İki oğlunu birden vurdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.