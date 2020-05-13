Aşı ve ilaç çalışmalarıyla ilgili Bakan Varank'tan açıklama: Haziran ayında bir müjdemiz olacak

Bakan Varank'ın açıklamaları şöyle:

Aşı ve ilaç geliştirme alanındaki çalışmalarımıza virüs daha sınırlarımıza girmeden başladık. Bugün 17 projemiz devam ediyor. Bunların için 8 aşı projemiz var. Bazı aşı projelerinde daha erken sonuçlar da elde edebiliriz. Birinde hayvan deneyi aşamasına geldiğimizi açıklamıştım.

Haziran ayında yerli kaynaklarla sentez ilaçta önemli bir müjdemiz olacak. Covid-19 projelerinde 300 stajyer araştırmacımıza burs vermeye başladık. Araştırmacılarımıza buradan başarılar diliyorum.

