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Aşı ve ilaç çalışmalarıyla ilgili Bakan Varank'tan açıklama: Haziran ayında bir müjdemiz olacak

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.05.2020 10:25 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, aşı ve ilaç çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Aşı ve ilaç çalışmalarıyla ilgili Bakan Varank'tan açıklama: Haziran ayında bir müjdemiz olacak

Bakan Varank'ın açıklamaları şöyle:

Aşı ve ilaç geliştirme alanındaki çalışmalarımıza virüs daha sınırlarımıza girmeden başladık. Bugün 17 projemiz devam ediyor. Bunların için 8 aşı projemiz var. Bazı aşı projelerinde daha erken sonuçlar da elde edebiliriz. Birinde hayvan deneyi aşamasına geldiğimizi açıklamıştım.

Haziran ayında yerli kaynaklarla sentez ilaçta önemli bir müjdemiz olacak. Covid-19 projelerinde 300 stajyer araştırmacımıza burs vermeye başladık. Araştırmacılarımıza buradan başarılar diliyorum.

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