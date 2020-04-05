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Aşı ve tedavi için umutlandıran açıklama: Koronavirüsün zayıf noktasını bulduk

SAĞLIK HABERLERİ  | 05.04.2020 07:51 | Son Güncelleme

1.2 milyonda tespit edilen ve 64 binden fazla insanın ölümüne sebep olan koronavirüsle ilgili umut verici bir gelişme yaşandı. Virüsün zayıf noktasını bulduklarını duyuran uzmanlar, "Virüsün belirli bir bölgesinde çalışıyoruz ve bu bölgeyi hedefleyen aşı ve ilaçlar hastalığı yenmemizi sağlar" ifadelerini kullandı.

Aşı ve tedavi için umutlandıran açıklama: Koronavirüsün zayıf noktasını bulduk

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra çok kısa bir süre içerisinde küresel bir salgın halini alan koronavirüs ile ilgili umut edici bir gelişme yaşandı.

Saygın bilim ve teknik dergisi Science’at yayınlanan bir makalede, bilim insanlarının koronavirüsün zayıf bir noktasını buldukları belirtildi. Makalede, “Covid-19’un zayıf noktası bulundu ve bu bölgeyi hedefleyen ilaç ve terapi ile birlikte bir aşının bulunması da mümkün” ifadesi kullanıldı.

Biyolog Ian Wilson ve ekibi tarafından yürütülen araştırmada, keşfedilen bu hassas bölgenin virüsün bulaşmasında kilit bir konumda olduğu ve aynı zamanda belirli ilaçlara karşı da hassas ve kırılgan olduğu vurgulandı.

Araştırmada daha önce SARS hastası olan bir kişiden alınan antikorun inceleme sonrasında bu keşfin yapıldığı belirtilirken, “Bilim insanları bu araştırma sırasında antikorun virüse yapışık olduğunu ve virüsten çekilip çıkarılacağını keşfetti” ifadesi kullanıldı.

Fakat uzmanlar, bu noktayı bulmanın çok kolay olmadığını açıkladı. Wilson’un ekibinde çalışan bilim insanı Meng Yuan, “Bu bölgenin virüsün içinde saklandığını fark ettik ve virüs ne zaman yapısını değiştirirse ortaya çıkıyor” dedi.

Bilim ekibi, koronavirüsü yenmeyi başarmış insanlara seslenerek kan bağışında bulunmalarını ve bu sayede kullanılabilecek antikorları incelemek istediklerini duyurdu.

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