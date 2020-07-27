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Aşıda yeni umut: 30 bin kişi ile yapılacak testler başladı

DÜNYA HABERLERİ  | 27.07.2020 15:14 | Son Güncelleme

ABD merkezli ilaç üreticisi Moderna, koronavirüs aşısı geliştirme çalışmaları kapsamında 30 bin kişi üzerinde yapılacak 3'üncü aşama testlere başladığını duyurdu.

Aşıda yeni umut: 30 bin kişi ile yapılacak testler başladı

Dünya genelinde aşı geliştirme çalışmalarına ilk başlayan şirketlerden olan Moderna, çalışmalarda sona yaklaştı. ABD hükümetinden şimdiye kadar 955 milyon dolar destek alan Moderna, aşı çalışmalarında üçüncü faza geçtiğini duyurdu.

Şirket, "mRNA-1273" adını verdiği aşı için solunum problemi olmayan 30 bin kişi üzerinde aşı çalışmalarını başlattığını açıkladı.

Moderna yılda 500 milyon doz aşı üretme planına sadık olduğunu, 2021 için ise hedefin yılda 1 milyar doz aşı üretmek olduğunu bildirdi.

13 OCAK'TA BAŞLADI

Merkezi ABD'nin Boston kentinde bulunan Moderna ilaç şirketi, Çin'in Kovid-19'un genetik dizilimini açıklamasından daha iki gün sonra, 13 Ocak’ta "mRNA-1273" adını verdiği potansiyel bir aşı geliştirdiklerini duyurmuştu. ABD Ulusal Sağlık Enstitülerine (NIH) bağlı Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) desteğiyle geliştirilen ürün, Kovid-19’un insan hücresine tutunmasını sağlayan "çivi proteini" adı verilen enzimi baskılayarak, vücutta bağışıklık sağlamayı hedefliyor.

ABD Gıda ve İlaç İdaresinin (FDA) verdiği onayın ardından aşı adayının klinik denemeleri, 17 Mart'ta Washington eyaletinde başladı. mRNA-1273, insanlar üzerinde denenmeye başlanan ilk Kovid-19 aşı adayı oldu.

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