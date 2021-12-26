Aşılama süreci yurdun dört bir yanında sürerken şu zamana kadar yapılan toplam aşı sayısı 128 milyonu aştı. Vatandaşlar aşıdan sonra banyo yapılıp yapılmayacağını sık sık araştırıyor. Uzman isimler milyonların aklındaki soruları cevaplıyor. Peki Aşıdan sonra duş alınır mı? Covid açısından sonra ne zaman banyo yapılır? İşte merak edilenler...

AŞIDAN SONRA BANYO YAPILIR MI?

Uzman isimler, aşıdan sonra aynı gün banyo yapılmamasını öneriyor. Eğer yapılacaksa da aşı bölgesine su değdirilmemesi tavsiye ediliyor. Aşı olunduktan ertesi gün banyo yapılabilir. Aşı yaptıracak kişinin eğer alerjik bir durumu varsa bir doktora başvurması öneriliyor. Aynı zamanda, aşı alerjisi olanların aşı olduktan sonra yarım saat kadar hastaneye yakın yerde beklemesi tavsiye ediliyor.

Aşıdan sonra ilk 48 saat içinde nezle veya grip görülebilir. Ateşin 38-39 dereceye kadar yükselebileceği ancak ateş düşürücüler ile düşürülebileceği belirtiliyor. Aşıdan dolayı oluşan semptomların 48 saat sonra kaybolduğu söyleniyor. Aşıdan sonra bol su almak ve dinlenmek önemli. Semptomlar 48 saatte geçmezse doktora başvurunuz.

TÜRKİYE'DE AŞILAMA

Türkiye'de toplam yapılan aşı sayısı 128 milyon 422 bin 791 kişi oldu. 1.doz uygulanan kişi sayısı

56 milyon 791 bin 923, 2.doz uygulanan kişi sayısı ise 51 milyon 391 bin 724 oldu.

