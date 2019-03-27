Aşık çiftinin pedagog krizi

Hayati ARIGAN/İSTANBUL, (DHA) BOŞANMA davaları devam eden eski futbolcu Emre Aşık ve Yağmur Aşık, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek pedagog ile görüştü. Emre Aşık'ın pedagog görüşmesinin ardından görüşmeye girecek olan Yağmur Aşık, oğlunu avukatına bırakmak istedi. Oğlunun görüş günü olmaması nedeniyle babasıyla görüşmesini istemeyen Yağmur Aşık'a pedagog, 'Babasıyla görüşmesin mi' dedi. Bunun üzerine Yağmur Aşık, pedagogun taraflı davrandığını ileri sürerek tutanak tutturarak, adliyeden ayrıldı.

Eski futbolcu Emre Aşık, 3 çocuğunun annesi Yağmur Aşık'a 6 yıllık evliliğini bitirmek için ik ay önce boşanma davası açmıştı. İstanbul 10 Aile Mahkemesi'nde görülen davada hakim Emre ve Yağmur Aşık ile 5 yaşındaki oğullarının pedagog ile görüşmesine karar vermişti.

Pedagog görüşmesi için Yağmur Aşık, oğlu ile Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na bugün saat 10.00'da geldi. Pedagog ile bir görüşmeye önce Emre Aşık girdi. Bir saat süren görüşmenin ardından çıkan Emre Aşık'ın ardından görüşmeye girecek olan Yağmur Aşık, oğlunu avukatına bırakmak istedi. Oğlunun görüş günü olmaması nedeniyle babasıyla görüşmesini istemeyen Yağmur Aşık'a pedagog, 'Babasıyla görüşmesin mi' dedi. Görüşmeye giren 5 dakika sonra çıkan Yağmur Aşık, pedogogun taraflı davrandığını ileri sürdu ve tutanak tutturarak, adliyeden ayrıldı. Annesinin görüşmeye girdiği sırada çocuk da birkaç dakikalığına babası Emre Aşık ile birlikte oldu.

Emre Aşık, boşanma davalarında gizlilik kararı bulunduğunu belirterek konuşmak istemedi.

Taraflar adliyeden ayrıldı.

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