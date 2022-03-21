Aşık Veysel'in türkülerinin sırrı! Aşık Veysel kimdir? Aşık Veysel nerelidir, türküleri nelerdir? Aşık Veysel neden kör oldu?

Aşık edebiyatının usta ismi Aşık Veysel Şatıroğlu, her yıl olduğu gibi bu yılda ölüm yıl dönümünde unutulmadı. Halk ozanı Aşık Veysel, 49'uncu ölüm yıl dönümünde, Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyündeki mezarı başında anıldı. Aşık Veysel'in hayatı ve türkülerine dair bilinmeyenleri bir araya getirdik. Aşık Veysel'e hakkında merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz...

AŞIK VEYSEL KİMDİR?

Veysel Şatıroğlu, bilinen adıyla Aşık Veysel 25 Ekim 1894 yılında Sivas'ın Şarkışla ilçesinde dünyaya geldi. Türk halk ozanı. Afşar boyunun Şatırlı obasına mensuptur. Halk ozanının Şatıroğlu'ndan önceki soyadı Ulu'dur. Annesi Gülizar, babası "Karaca" lakaplı Ahmet adında bir çiftçiydi. Veysel'in iki kız kardeşi, yörede yaygınlaşan çiçek hastalığına yakalanarak ölmüştür. Daha sonra Aşık Veysel de yedi yaşında aynı hastalıktan dolayı iki gözünü de kaybetmiştir. Aşık Veysel o yılları şöyle anlatır; "Çiçeğe yatmadan evvel anam güzel bir entari dikmişti. Onu giyerek beni çok seven Muhsine kadına göstermeye gitmiştim. Beni sevdi. O gün çamurlu bir gündü, eve dönerken ayağım kaydı ve düştüm. Bir daha kalkamadım. Çiçeğe yakalanmıştım... Çiçek zorlu geldi. Sol gözümde çiçek beyi çıktı. Sağ gözüme de, solun zorundan olacak, perde indi. O gün bugündür dünya başıma zindan."

Aşık Veysel'e babası, oyalanması için bir bağlama alır. Bu alınan bağlama ile Veysel, önce başka ozanların türkülerini çalmaya başladı. Aşık Veysel, şairler için düzenlenen bir gecede Sivas Maarif Müdürü olarak görev yapan Ahmet Kutsi Tecer ile tanıştı. Kutsi Bey tarafından verilen destek ile birçok ili dolaşmaya başlar.

Aşık geleneğinin son büyük temsilcilerinden olan Aşık Veysel, bir dönem yurdu dolaşarak Köy Enstitüleri'nde saz hocalığı yapmıştır. Aşık Veysel'e 1965 yılında özel kanunla maaş bağlandı. Aşık Veysel'in çocuklarından öğretmen olan Bahri Şatıroğlu, babasının yaşamını gün gün deftere almış ve pek çok çalışmaya kaynak kişi olarak katılmıştır. Ayrıca babasının saz ve söz geleneğini sürdürmektedir. Aşık Veysel, eserlerinde Türkçesi yalındır. Dili ustalıkla kullanır. Yaşama sevinciyle hüzün, iyimserlikle umutsuzluk şiirlerinde iç içedir. Doğa, toplumsal olaylar, din ve siyasete ince eleştiriler yönelttiği şiirleri de vardır. Şiirleri, Deyişler, Sazımdan Sesler, Dostlar Beni Hatırlasın isimli kitaplarında toplandı. 1973 yılında akciğer kanseri sonucunda öldü. Ölümünden sonra Bütün Şiirleri adıyla eserleri tekrar yayınlandı.

AŞIK VEYSEL MÜZESİ NERDE?

Aşık Veysel’in yaşadığı Sivrialan köyündeki evi 1982 yılında Kültür Bakanlığı tarafından müzeye dönüştürülmüştür. Bu müzede Aşık Veysel’in kişisel eşyaları, sazları, fotoğraflar bulunmaktadır. Aynı zamanda her yıl 16-21 Mart tarihleri arasında Şarkışla Sivrialan köyünde anma törenleri ve Aşıklar Bayramı düzenlenmektedir.

AŞIK VEYSEL ESERLERİ

Anlatamam Derdimi

Arasam Seni Gül İlen

Atatürk'e Ağıt

Beni Hor Görme

Beş Günlük Dünya

Bir Kökte Uzamış

Birlik Destanı

Çiçekler

Cümle Alem Senindir

Derdimi Dökersem Derin Dereye

Dost Çevirmiş Yüzünü Benden

Dost Yolunda

Dostlar Beni Hatırlasın

Dün Gece Yar Eşiğinde

Dünya'ya Gelmemde Maksat

Esti Bahar Yeli

Gel Ey Âşık

Gonca Gülün Kokusuna

Gönül Sana Nasihatim

Gözyaşı Armağan

Güzelliğin On Para Etmez

Kahpe Felek

Kara Toprak

Kızılırmak Seni Seni

Küçük Dünyam

Murat

Ne Ötersin Dertli Dertli

Necip

Sazım

Seherin Vaktinde

Sekizinci Ayın Yirmi İkisi

Sen Bir Ceylan Olsan

Sen Varsın

Şu Geniş Dünya'ya

Uzun İnce Bir Yoldayım

Yaz Gelsin

Yıldız (Sivas Ellerinde)

Çırpınıp İçinde Döndüğüm Deniz

