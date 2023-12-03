Asıl faydası kabuğunda saklı! Geçmeyen öksürüğü bitiriyor, bağışıklığı tavan yapıyor

Sarımsak sağlık açısından birçok faydası bulunan bir besindir. İçinde bulunan bileşikler sayesinde pek çok alanda faydalı olabilir. Sağlık sorunlarına karşı koruyucu ve tedavi edici etkisiyle bilinen sarımsağın asıl faydasının kabuğunda olduğu öğrenildi.
Doğal antibiyotik olarak kabul edilen sarımsak, saç ve tırnak sağlığı, cinsel sağlık, kalp ve damar hastalıkları, diyabet gibi kronik rahatsızlıklar gibi pek çok alanda inanılmaz fayda sağlıyor.
Genellikle soyulup tüketilen sarımsağın dişleri ayrılıp kabukları çöpe atılıyor. Son yıllarda yapılan araştırmalara göre sarımsak kabuklarının da en az sarımsağın kendisi kadar şifa barındırdığı öğrenildi. Sarımsak kabuğunun faydalarını duyanlar çöpe attıklarına bin pişman oluyor.
Sarımsak kabukları, kalbi koruyan ve yaşlanma süreciyle savaşmaya yardımcı olan "anti-inflamatuar fenilpropanoid antioksidanlar" başta olmak üzere en az 6 farklı antioksidan içeriyor.
İltihaplanma ve serbest radikallerle savaşmaya yardımcı olur. Tüm vücudu iltihap ve enfeksiyondan arındırır.
Bağışıklık sistemini güçlendirir. Saç yapısını güçlendirir.
Sarımsak kabukları çay ya da suyu hazırlanarak tüketilebilir. Bitki çaylarına bir kaç parça ekleyebilirsiniz. Sarımsak kabuklarını kaynatıp süzdüğünüz suyu çorbalarınızda kullanabilirsiniz. Kuruttuğunuz kabukları toz haline getirerek kullanabilirsiniz.
Sarımsakları soyun ve geride kalan kabukları tozlarından arındırmak için yıkayın. Ardından temiz bir demliğin içine koyun ve üzerine 2 bardak kadar kaynamış su ekleyin. Demliğin kapağını kapatıp üzerini bez bir örtü ile örtün. Bu şekilde 1 saat demlenmesini bekleyin. Sarımsak kabuğu suyunu günde bir çay bardağı olacak şekilde 3-4 gün ara vermeden tüketebilirsiniz.
NOT: Herhangi bir sağlık sorununuz varsa mutlaka uzman bir doktora danışmanızı tavsiye ederiz.