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Asıl faydası kabuğunda saklı! Geçmeyen öksürüğü bitiriyor, bağışıklığı tavan yapıyor

03.12.2023 09:13 | Son Güncelleme:
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Dünya genelinde popüler bir baharat ve ilaç bitkisi olarak bilinen sarımsak, binlerce yıldır kullanılıyor. İçeriğinde sayısız fayda bulunduran bu önemli besin tıbbi amaçlarda da kullanılıyor. Sarımsağın birçok alanda faydalı olduğu biliniyor. Peki, sarımsağın asıl faydasının kabuğunda olduğunu biliyor muydunuz?

Asıl faydası kabuğunda saklı! Geçmeyen öksürüğü bitiriyor, bağışıklığı tavan yapıyor

Sarımsak sağlık açısından birçok faydası bulunan bir besindir. İçinde bulunan bileşikler sayesinde pek çok alanda faydalı olabilir. Sağlık sorunlarına karşı koruyucu ve tedavi edici etkisiyle bilinen sarımsağın asıl faydasının kabuğunda olduğu öğrenildi.

sarımsak

Doğal antibiyotik olarak kabul edilen sarımsak, saç ve tırnak sağlığı, cinsel sağlık, kalp ve damar hastalıkları, diyabet gibi kronik rahatsızlıklar gibi pek çok alanda inanılmaz fayda sağlıyor.

sarımsak

Genellikle soyulup tüketilen sarımsağın dişleri ayrılıp kabukları çöpe atılıyor. Son yıllarda yapılan araştırmalara göre sarımsak kabuklarının da en az sarımsağın kendisi kadar şifa barındırdığı öğrenildi. Sarımsak kabuğunun faydalarını duyanlar çöpe attıklarına bin pişman oluyor.

sarımsak2

SARIMSAK KABUĞUNUN İNANILMAZ FAYDALARI

  • Sayısız faydalara sahip olan sarımsak kabuklarının atılmaması gerektiği uzmanlar tarafından da tavsiye edilmektedir. Sadece dişleri değil, sarımsağın kabukları da gençliğinize gençlik katacak nitelikte güçlü antioksidan özelliklere sahip. Sarımsak kabuğunda bol miktarda bulunan quercetin; yaşlanmaya, ince çizgilere ve cilt dokusunun gelişimine katkıda bulunur.

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  • Sarımsak kabukları, kalbi koruyan ve yaşlanma süreciyle savaşmaya yardımcı olan "anti-inflamatuar fenilpropanoid antioksidanlar" başta olmak üzere en az 6 farklı antioksidan içeriyor.

  • İltihaplanma ve serbest radikallerle savaşmaya yardımcı olur. Tüm vücudu iltihap ve enfeksiyondan arındırır.

  • Toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar. Vücut direncini arttırır.

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  • Bağışıklık sistemini güçlendirir. Saç yapısını güçlendirir.

  • Sindirim sisteminin daha iyi çalışmasına yardımcı olur. Geçmeyen öksürük derdine son verir.

NASIL TÜKETİLİR?

Sarımsak kabukları çay ya da suyu hazırlanarak tüketilebilir. Bitki çaylarına bir kaç parça ekleyebilirsiniz. Sarımsak kabuklarını kaynatıp süzdüğünüz suyu çorbalarınızda kullanabilirsiniz. Kuruttuğunuz kabukları toz haline getirerek kullanabilirsiniz.

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SARIMSAK KABUĞU ÇAYI TARİFİ

Sarımsakları soyun ve geride kalan kabukları tozlarından arındırmak için yıkayın. Ardından temiz bir demliğin içine koyun ve üzerine 2 bardak kadar kaynamış su ekleyin. Demliğin kapağını kapatıp üzerini bez bir örtü ile örtün. Bu şekilde 1 saat demlenmesini bekleyin. Sarımsak kabuğu suyunu günde bir çay bardağı olacak şekilde 3-4 gün ara vermeden tüketebilirsiniz.

NOT: Herhangi bir sağlık sorununuz varsa mutlaka uzman bir doktora danışmanızı tavsiye ederiz.

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