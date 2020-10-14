Asıl ve yedek talihliler listesi... 13 Ekim 2020 Magnum Porsche çekiliş sonucu sorgulama! Magnum çekilişi yapıldı mı?

Bu yıl Nisöan ve Eylül ayları arasında düzenlenen Magnum Porsche çekiliş kampanyası 2020 ne zaman açıklanacak merak ediliyordu. Magnum Porsche 2020 çekiliş sonucunun dün yapılan çekilişle belirlendi. Fakat Magnum Porsche 2020 çekiliş sonuçları hemen gazetede paylaşılmayacak. Peki Magnum Porsche çekiliş sonuçları 2020 ne zaman paylaşılacak? Kazanan 2 kişinin ismi nerede yayınlanacak? İşte 2020 Magnum Porsche çekilişi detayları...

MAGNUM PORSCHE ÇEKİLİŞİ SORGULAMA EKRANI

İki kişiye verilecek olan Magnum Porsche aracının hangi isimlere verileceği merakla bekleniyordu. Magnum Porsche çekilişi ne zaman 2020 araştıran vatandaşlara çekiliş sonuçlarının dün itibari ile açıklandığını belirtelim. Çekilişi kimleri kazandığı bilgisi 17 Ekim'de gazetede de paylaşılacak. Magnum Porsche çekiliş sonucu sorgulama erkanını araştıranlara, çekiliş sonuçlarının gazetede yayınlanarak açıklanacağını belirtelim. Magnum çekilişi ne zaman yapıldı merak eden ve çekilişe katılan vatandaşlara 13 Ekim saat 11:00'da noter huzurunda kura çekildiği bilgisini paylaşalım.

