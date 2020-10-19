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Asıl ve yedek talihliler listesi... 13 Ekim 2020 Magnum Porsche çekiliş sonucu sorgulama! Magnum çekilişini kim kazandı?

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2020 09:30 | Son Güncelleme

Bu yıl Nisan ve Eylül ayları arasında düzenlenen Magnum Porsche çekiliş kampanyası 2020 ne zaman açıklanacak merak ediliyordu. Nisan ayında başlayan ve Eylül'de biten kampanyaya katılan yarışmacılar için Magnum Porsche çekilişi dün itibariyle yapıldı. Peki Magnum Porsche 2020 çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte Magnum Porsche çekiliş sonuçları 2020 hakkında tüm detaylar.

Asıl ve yedek talihliler listesi... 13 Ekim 2020 Magnum Porsche çekiliş sonucu sorgulama! Magnum çekilişini kim kazandı?

Magnum Porsche çekilişi 2020 yapıldı mı merak eden vatandaşlar kazanılan arabanın özelliklerini de araştırmaya başladı. Magnum Porsche 2020 çekiliş sonucu 13 Ekim'de yapılan çekilişle belirlendi. Fakat Magnum Porsche 2020 çekiliş sonuçları bugün gazetede de paylaşılacak. Peki Magnum Porsche çekiliş sonuçları 2020 ne zaman açıklanıyor? Kazanan 2 kişinin ismi nerede yayınlandı? İşte 2020 Magnum Porsche çekilişi detayları.

MAGNUM PORSCHE ÇEKİLİŞİ SORGULAMA EKRANI

İki kişiye verilecek olan Magnum Porsche aracının hangi isimlere verileceği merakla bekleniyordu. Magnum Porsche çekilişi ne zaman 2020 araştıran vatandaşlara çekiliş sonuçlarının 13 Ekim itibari ile açıklandığını belirtelim. Çekilişi kimleri kazandığı bilgisi 17 Ekim'de gazetede de yayınlandı. Magnum Porsche çekiliş sonucu sorgulama erkanını merak edenlere yukarıdaki linkten sonuçları sorgulayabileceğini belirtelim. Magnum çekilişi ne zaman yapıldı merak eden ve çekilişe katılan vatandaşlara 13 Ekim saat 11:00'da noter huzurunda kura çekildiği bilgisini paylaşalım.

2020 Magnum Porsche çekilişi sonuçları

2020 MAGNUM PORSCHE ÇEKİLİŞİ YAPILDI MI?

Binlerce kişinin beklediği 2020 Magnum Porsche çekilişi 13 Ekim saat 11:00 itibari ile yapıldı. Magnum Porsche çekiliş sonucunda kazananların listesi 17 Ekim 2020 Cumartesi günü gazetede yayınlanacak.

Magnum Porsche çekilişi sonucu 2020 ile 2 kişiye Porsche Cayman 1998cc 300hp Benzinli 2019 Model Otomobil (birim piyasa değeri: 801.966,89 TL) verilecek.

Katılımcının ikramiye kazanması durumunda, adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterlidir. Asil talihliler, başvuru için en geç 04.11.2020; yedek talihliler ise, en geç 19.11.2020 tarihine kadar kimlik fotokopileri, ikramiye kazandıkları okunabilir şifreli ürün çubukları ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr'ye veya U2 Tanıtım'ın yukarıda belirtilen adresine şahsen başvurmaları ve istenilen belgeleri tam ve eksiksiz teslim etmeleri halinde ikramiyelerini teslim almaya hak kazanacaklardır.

Bu tarihlere kadar başvurmayan talihliler ikramiyelerini teslim alamazlar. İkramiye tesliminde, ikramiye kazanılan okunabilir şifreli ürün çubuğu ibrazı zorunludur. Şifreli ürün çubuğunun okunabilir şekilde saklanması katılımcıların sorumluluğundadır.

Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklu kişilerin ikramiye tesliminde ikametgah tezkeresi ibrazı da zorunludur. İkramiye, çekilişle belirlenen talihlilere başvuru ve devir işlemleri tamamlandıktan sonra taahhüt edildiği şekilde verilecektir.

2020 Magnum Porsche çekilişi sonuçları

2020 MAGNUM PORSCHE KAZANANLAR LİSTESİ

2020 Magnum Porsche çekilişinde kazanan asıl talihliler ve yedek talihlilerin isimleri açıklandı...

Asıl Talihliler şöyle;

18541333- Murat Satılmış/Kastamonu

07711700- Emir Yiğit/İstanbul

Yedek talihliler şu şekilde;

14021349- Sevgi Bozkurt/İstanbul

03093983- Hüseyin Coşkun/Karabük

Porsche Kazanan talihliler ise 17 Ekim 2020 tarihinde Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki ve Magnum resmi sitesi üzerinden duyurulacaktır.

2020 MAGNUM PORSCHE ÇEKİLİŞİ KATILIM ŞARTLARI

Bu kampanya Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş. (Unilever) tarafından Milli Piyango İdaresi'nin 08.11.2019 tarihli ve 24951361-255.01.02-E.10454 sayılı izni ile 01.04.2020 (saat:00.01)-30.09.2020 (saat:23.59) tarihleri arasında düzenlenmektedir. Kampanya tarihleri arasında Türkiye genelindeki satış noktalarından promosyonlu Magnum (Classic, Badem, Beyaz, Antep Fıstık, Double Çikolata, Double Karadut&Böğürtlen, Cookie, Yakut ürünlerinin şifreleri için 2 çekiliş hakkı; Mini Classic-Badem-Beyaz, Mini Classic-Antep Fıstık-Fındık, Mini Classic, Mini Badem, Mini Double Karadut&Böğürtlen-Çikolata-Karamel, Mini Cookie&Badem, Mini Beyaz&Classic, Mini Yakut&Beyaz ürünlerinin şifreleri için 1 çekiliş hakkı) ürünlerinden satın aldıklarında, ürün içindeki çubukların üzerinde bulunan katılım şifresini, ad, soyad ve adres bilgileri ile birlikte kelime aralarında birer boşluk bırakarak tüm operatörlerden 2992 kısa mesaj servis numarasına kısa mesaj ile gönderenler veya www.magnum.com.tr (ücretsiz) web sitesindeki, Magnum iPhone ya da Magnum Android uygulamasındaki ilgili alana gsm no, ad, soyad, adres ve katılım şifresi bilgilerini girenler kampanyaya katılmaya hak kazanacaklardır. Gönderilen kısa mesaj, internet, iPhone ve Android uygulaması katılımlarından aynı şifreye ait mükerrer katılımlar elenerek, ilk gönderilen şifreli katılım kabul edilecektir.

Kısa mesaj, internet, iPhone ve Android uygulaması katılımlarında şifre, ad, soyad bilgilerinden herhangi biri eksik olanlara çekilişe katılım hakkı verilmeyecektir.

Katılımda sunulan tüm bilgilerin doğruluğu ve yeterliliğinin ispatı katılımcının sorumluluğundadır. Kısa mesaj ile Turkcell, Türk Telekom Mobil, Vodafone operatörlerinin tüm aboneleri katılım yapabilir.

Kısa mesaj ile başarılı ya da hatalı tüm katılımlar KDV ve ÖİV dahil; Turkcell ve Türk Telekom Mobil için 1,00 TL, Vodafone için 0,65 TL olarak katılımcıya ücretlendirilir.

Operatörlerin katılım mesajı birim fiyatlarında değişiklik hakkı saklıdır. Web sitesi, Magnum iPhone ve Magnum Android uygulamaları üzerinden yapılan katılımlar ücretsizdir, internete bağlantı ücreti katılımcıya aittir.


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