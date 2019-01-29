HABER

Asılsız 'fabrikada patlama' ihbarı ekipleri alarma geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 15:47 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde bir fabrikada patlama olduğu ihbarı itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerini alarma geçirdi.

Asılsız 'fabrikada patlama' ihbarı ekipleri alarma geçirdi

Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA) - TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde bir fabrikada patlama olduğu ihbarı itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerini alarma geçirdi. Ancak ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.
Kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi, dün gece Malkara Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada patlama olduğu ve yangın çıktığı yönünde ihbarda bulundu. İhbar üzerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Malkara İtfaiye ekipleri ile sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, yaptıkları araştırmada ihbarın asılsız olduğunu gördü. Ekipler, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce sokak ortasında yakılan bir ateş ile karşılaştı.
Tüm ekipleri bir anda karşısında görünce çok şaşırdığını söyleyen Malkara Organize Sanayi Bölgesi Güvenlik Müdürü İbrahim Çakmak, "Yeni devriye atıp, giriş kapısına gelmiştik. Ne olduğunu anlayamadan karşımıza ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri çıktı. Patlamanın ve yangının nerede olduğunu sordular. Öyle bir şey olmadığını söyledim. Hep birlikte yangın aramaya başladık. Allah'a şükür ki hiç bir şey olmadığını gördük. İhbarı yapan kişi belli değil. Neden böyle bir ihbar yapıldı bilmiyoruz. Olay bizi çok üzdü. Biz sürekli devriye atıp, kontrollerimizi yapıyoruz" dedi. Asılsız ihbarı yapanın belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Asılsız 'fabrikada patlama' ihbarı ekipleri alarma geçirdiAsılsız 'fabrikada patlama' ihbarı ekipleri alarma geçirdiAsılsız 'fabrikada patlama' ihbarı ekipleri alarma geçirdiAsılsız 'fabrikada patlama' ihbarı ekipleri alarma geçirdi

Burada insanlar farelere tapıyor... Yemeklerini bile beraber yiyorlar Burada insanlar farelere tapıyor... Yemeklerini bile beraber yiyorlar
Çanakkale'de 31 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale'de 31 kaçak göçmen yakalandı
İranlı sürücü, uyuşturucu haplarla yakalandıİranlı sürücü, uyuşturucu haplarla yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Akşener'den Tunç Soyer ve Tamer Akkal çıkışı!

Akşener'den Tunç Soyer ve Tamer Akkal çıkışı!

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

Araç sahipleri dikkat! Büyük indirim geliyor

Araç sahipleri dikkat! Büyük indirim geliyor

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.