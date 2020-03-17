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  4. Asılsız koronavirüs paylaşımına gözaltı! Kendisini bakın nasıl savundu?

Asılsız koronavirüs paylaşımına gözaltı! Kendisini bakın nasıl savundu?

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2020 12:14 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta, sosyal medya üzerinden yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili asılsız paylaşımda bulunduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, kendisine görüntüleyen gazetecilere, "İki tane virüs var dedik suç mu?" dedi.

Asılsız koronavirüs paylaşımına gözaltı! Kendisini bakın nasıl savundu?

Alınan bilgiye göre, önceki gün Z.A'nın sosyal medya hesabından, "Kahramanmaraş'ta koronavirüs şüphesi ile karantinaya alınan iki kişinin test sonucu pozitif çıktı. Yetkililer yarın açıklayacak." şeklinde asılsız paylaşım yapması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri harekete geçti.

GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, "Halk arasında korku ve panik yaratmak" suçlamasıyla Z.A'yı gözaltına aldı.

'İKİ TANE VİRÜS VAR DEDİK SUÇ MU?'

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, kendisine görüntüleyen gazetecilere, "İki tane virüs var dedik suç mu?" dedi.

Bu arada, sosyal medya hesabından asılsız paylaşım yaptığı iddiasıyla K.A. adlı bir kişi hakkında da adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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