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Aşının popülizme alet edildiği iddiası

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.03.2019 17:46 | Son Güncelleme

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Aşı Çalışma Grubu Genel Sekreteri Dr.

Aşının popülizme alet edildiği iddiası

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Aşı Çalışma Grubu Genel Sekreteri Dr. Hamza Özdemir, kokorecin doğal aşıya benzetilmesiyle ilgili "Ne yani, aşı olmayalım da kokoreç mi yiyelim?" diyerek açıklamalara tepki gösterdi. Bu tür söylemlerle popülizm yapıldığını belirten Özdemir, "Şüphesiz ki akla ilk gelen, aşı sayesinde haberi daha popüler hale getirmektir, ilgi çekmektir" dedi.
İnsan sağlığının her türlü popülizmin üzerinde bir konu olduğuna dikkat çeken Özdemir, "Aslında amaç kokorecin faydalı bir besin olduğundan bahsetmek ama konu o kadar alakasız bir yere getirilip bağlanmış ki, başlık bile etkilenmiş. Peki kokorecin faydaları anlatılırken konu aşıya nasıl gelir? Neden aşıdan bahsedilir? Amaç nedir? Son günlerde sağlıkta en çok haber yapılan konulardan biri, hiç şüphesiz ki ülkemizde ailelerin aşı yaptırma konusunda tereddütlerinin olması ve dolayısıyla aşı yaptırmak istemeyen ailelerin hızla artmasıdır" dedi.
Bunun sonucunda ise halkın salgın hastalıklara karşı tehdit altında kaldığını söyleyen Özdemir, "Aşı kararsızlığının son yıllarda hızla artmasının önemli bir nedeni de hiç şüphesiz popülizm ve popülist yaklaşımlardır. Aşı üzerine medyada o kadar çok bilgi kirliliği var ki, iş artık kokorece kadar gelip dayanmıştır. Gazete haberinde aynen başlıkta şu cümle ‘Doğal bir aşı, kokoreç’ ve devamında şu ifadeler yer almaktadır: ‘Ağızdan alınan bir aşı gibi mi?

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