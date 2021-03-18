Aşının yan etkileri: Neden bazı kişilerde şiddetli yan etkiler görülüyor, bunlar ne anlama geliyor?

BBC Sağlık ve Bilim muhabiri James Callagher, Oxford-AstraZeneca aşısını olduktan sonra neler yaşadığını ve yan etkilerin ne anlama geldiğini anlatıyor.

Aşı olacağım için sevinçten havalara uçuyordum. Wuhan'da bir avuç insanın koronavirüse yakalanmasından beri, aşı geliştirme yarışı dahil pandemi haberlerini izliyordum.

Sıram geldi, aile hekimine gittim. Bir anlık bir şeydi.

Ama açık konuşayım aşı beni yere serdi.

Ama yanlış anlaşılmasın. Bugün olsa yine yaptırırdım. Covid-19 olmaktansa, sınırlamalarla geçen bir yıl daha yaşamaktansa ve sevdiklerime kazara virüs bulaştırma riskini almaktansa yan etkilere baş etmeyi tercih ederim.

Bana Oxford-AstraZeneca aşısı yapıldı. Sabah 09.30'da yaptırdım. O akşam kötüleştim ve üç gün boyunca yataktan doğrulamadım. En kötüsü migren ve kusmaydı. Her yerim ağrıyordu, titreme nöbetleri geçiriyordum ve bitap düşmüştüm.

Hasta yatağımda "Neden ben?" diye inliyordum.

Ama iyileştikten sonra neden bazı insanlarda yan etkiler daha güçlü oluyor diye düşündüm.

Tüm bunlar benim süper güçlü bir bağışıklık tepkisi geliştirdiğim anlamına geliyor?