Aşiret düğününde takılan takı dudak uçuklattı! 1 kilo altın, 500 bin lira para...

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Andaç köyünde Kaşuran Aşireti’ne mensup Sebahattin Ölmez’in oğlu Özal Ölmez ile Felek Ecer’in düğünü renkli görüntülere sahne oldu. Dünyaevine giren çiftin düğününde aşiretler takı takma yarışına girdi. Geline 1 kilo altın, damada ise 500 bin lira takıldı.

110 koyunun kesildiği düğüne Jirki Aşireti, Kaşuran Aşireti ile Goyan Aşireti’nin yanı sıra, yurt dışından binlerce davetli katıldı. 2 gün 2 gece süren düğünde, Kürtçe şarkılar eşliğinde uzun halay kuyrukları oluştu.

Dünyaevine giren çiftin ailelerini yalnız bırakmayan aşiretler, gruplar şeklinde para atarak damada hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Damadın amcası Fethi Ölmez, yeğeninin düğününe birçok bölgedeki aşiretlerden dost ve akrabalarının geldiğini söyledi. Yurt dışından misafirlerin geldiğini ifade eden Ölmez, "Geline 300 bin liradan fazla takı taktık. Gelinin nişanında ise 500 bin liralık takı aldık. 110 kuzu kestik, bin 200 kilo et hazırladık. Gelen bütün misafirlerimize bizleri yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ederim" dedi.

Düğün, yöresel kıyafetlerle çekilen halaylar eşliğinde 2 gün 2 gece sürdü.

İHA

