HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Aşiret düğününde takılan takı dudak uçuklattı! 1 kilo altın, 500 bin lira para...

Aşiret düğününde takılan takı dudak uçuklattı! 1 kilo altın, 500 bin lira para...

12.09.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak’taki aşiret düğünü görenlerin ağızlarını açık bıraktı. Düğünde davetliler, gelin ve damada takı takmak için adeta birbirleriyle yarıştı. Gelin ve damada, 1 kilo altın ve 500 bin lira takı takıldı. İki gece iki gün süren düğünde, misafirler için 110 baş hayvan kesildi, bin 200 kilo et hazırlandı. İşte detaylar...

Aşiret düğününde takılan takı dudak uçuklattı! 1 kilo altın, 500 bin lira para...

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Andaç köyünde Kaşuran Aşireti’ne mensup Sebahattin Ölmez’in oğlu Özal Ölmez ile Felek Ecer’in düğünü renkli görüntülere sahne oldu. Dünyaevine giren çiftin düğününde aşiretler takı takma yarışına girdi. Geline 1 kilo altın, damada ise 500 bin lira takıldı.

0c15a237-6db3-4b7e-b52d-c21187dad5ff

110 koyunun kesildiği düğüne Jirki Aşireti, Kaşuran Aşireti ile Goyan Aşireti’nin yanı sıra, yurt dışından binlerce davetli katıldı. 2 gün 2 gece süren düğünde, Kürtçe şarkılar eşliğinde uzun halay kuyrukları oluştu.

9bf62993-0097-4b8f-98d0-83395260a2f0

Dünyaevine giren çiftin ailelerini yalnız bırakmayan aşiretler, gruplar şeklinde para atarak damada hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

9bf62993-0097-4b8f-98d0-83395260a2f0

Damadın amcası Fethi Ölmez, yeğeninin düğününe birçok bölgedeki aşiretlerden dost ve akrabalarının geldiğini söyledi. Yurt dışından misafirlerin geldiğini ifade eden Ölmez, "Geline 300 bin liradan fazla takı taktık. Gelinin nişanında ise 500 bin liralık takı aldık. 110 kuzu kestik, bin 200 kilo et hazırladık. Gelen bütün misafirlerimize bizleri yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ederim" dedi.

567b53f4-bcbe-44e3-8dee-93257e716e97

Düğün, yöresel kıyafetlerle çekilen halaylar eşliğinde 2 gün 2 gece sürdü.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anne-kız hastanede dehşet saçtı! Sebebi 'pes' dedirttiAnne-kız hastanede dehşet saçtı! Sebebi 'pes' dedirtti
Özdağ'dan Bakan Soylu'ya sert sözler! 'Telefonda senin başlattığın bir küfürleşme yaşadık'Özdağ'dan Bakan Soylu'ya sert sözler! 'Telefonda senin başlattığın bir küfürleşme yaşadık'
Son dakika | AK Parti ve MHP, Tunç Soyer'in sözlerine tepki göstermişti! Canlı yayında yanıt verdi: "Osmanlı ile niye meselemiz olsun"Son dakika | AK Parti ve MHP, Tunç Soyer'in sözlerine tepki göstermişti! Canlı yayında yanıt verdi: "Osmanlı ile niye meselemiz olsun"
Anahtar Kelimeler:
Şırnak takı aşiret düğünü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kadın olmak için servet harcamıştı! İç çamaşırlı poz olay oldu

Kadın olmak için servet harcamıştı! İç çamaşırlı poz olay oldu

Otomobil fiyatları için umutla her gece Resmi Gazete’ye bakıyorlar! ‘ÖTV matrah güncellemesi...’

Otomobil fiyatları için umutla her gece Resmi Gazete’ye bakıyorlar! ‘ÖTV matrah güncellemesi...’

İki kişinin dikkati olayı ortaya çıkardı! Duyan koştu

İki kişinin dikkati olayı ortaya çıkardı! Duyan koştu

Takside iğrenç iddia! Ne polisi dinledi ne de kadınları

Takside iğrenç iddia! Ne polisi dinledi ne de kadınları

CHP liderinin masasındaki anket! Aradaki fark...

CHP liderinin masasındaki anket! Aradaki fark...

Sosyal medyada gündem oldu! Özel jetle İstanbul'a geldi

Sosyal medyada gündem oldu! Özel jetle İstanbul'a geldi

İlginizi Çekebilir

Ölümle kovalamaca oynadı! Tren raylarında mucizevi kurtuluş

Ölümle kovalamaca oynadı! Tren raylarında mucizevi kurtuluş

Doğumunu canlı yayınlamak için servet istedi

Doğumunu canlı yayınlamak için servet istedi

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

“Kocama 3 metres arıyorum! Maaşlarını ben vereceğim”

“Kocama 3 metres arıyorum! Maaşlarını ben vereceğim”

Göğüs küçültme ameliyatı oldu! “Göğüslerim 10 kat daha büyüdü”

Göğüs küçültme ameliyatı oldu! “Göğüslerim 10 kat daha büyüdü”

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.