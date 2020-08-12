Aşiretlerden PKK/YPG'li teröristlere net mesaj: Deyrizor'u 1 ay içinde terk edin

Suriye’de 2011 yılı ilkbaharında iç savaşın başlaması sonrası ortaya çıkan kargaşada, terör örgütü PKK/YPG, ülkenin kuzeyinde kalan yerleşim alanlarını işgal etti. Teröristlerin oluşturduğu baskı ve zulüm nedeniyle binlerce Suriyeli evlerini terk etmek zorunda kalırken, işgale devam eden terör örgütü farklı etnik grupları içine alarak Suriye Demokratik Güçleri isimli yapıyı oluşturdu. Ana omurgasını oluşturduğu SDG ile kendisini kamufle eden terör örgütü PKK/YPG, Suriye'nin kuzeyindeki işgalinin yanı sıra Arap ve Türkmenleri göçe zorlayarak bölgedeki demografik yapıyı da değiştirmeye başladı.

Batılı ülkelerden SDG adıyla destek almayı da sürdürerek, kendisini meşrulaştırmaya çalışan PKK/YPG’nin ülkenin kuzeyinde oluşturmak istediği terör koridoru hayali ise Türkiye'nin düzenlediği Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve son olarak yapılan Barış Pınarı Harekatları ile sonlandırıldı.

Deyrizor, Rakka, Haseke ve bazı küçük bölgelerde işgalini sürdüren terör örgütü PKK/YPG, bu bölgedeki sivillere yönelik baskı ve zulmünü devam ettiriyor. Özellikle, Arap nüfuslu sivilleri, uyguladığı baskı ile bölgeden çıkmaya zorlayan PKK/YPG, bunu kabul etmeyenleri ise aileleri ile tehdit etmeye ya da infaz etme yoluyla sindirmeye çalışıyor.