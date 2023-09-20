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  4. Aşırı hızın sonu kötü bitti! Kaldırıma çarpıp metrelerce sürüklendiler: Kaza anı kamerada

Aşırı hızın sonu kötü bitti! Kaldırıma çarpıp metrelerce sürüklendiler: Kaza anı kamerada

20.09.2023 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur’un Gölhisar ilçesinde motosikletin kaldırıma çarpmasıyla 100 metre sürüklenmesi sonucu motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza Burdur’un Gölhisar ilçesi Cumhuriyet Meydanı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre E.K. (19) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet aşırı hıza bağlı olarak sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucunda kaldırıma çarparak yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kazada motosiklet sürücüsü E.K. ve arkasındaki M.S. (20) yola savrularak yaralandı.

Çevredekilerin kazayı görüp 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında yaralılar ambulansla Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların tedavileri devam ederken kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Burdur

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