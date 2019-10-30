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Aşırı kilolarından kurtulamayınca diyetisyen oldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.10.2019 14:40 | Son Güncelleme

Denizli’de çocukluğundan bu yana fazla kilolarıyla mücadele eden ve zayıflamak için diyetisyenlik mesleğini seçen Şerife Özkan, 40 kilo vererek obezite ile mücadele eden hastalara örnek oldu.Çocukluk döneminde fazla kilolarıyla mücadele eden, bir türlü ideal kilosuna ulaşamayan Şerife Özkan, üniversite sınavına hazırlanırken annesinin diyetisyenlik diye bir mesleğin olduğunu ve bu mesleği seçerse kendi kilolarından da kurtulabileceğini söylemesiyle Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Diyetetik Bölümünü kazanarak okumaya başladı.

Aşırı kilolarından kurtulamayınca diyetisyen oldu

Denizli’de çocukluğundan bu yana fazla kilolarıyla mücadele eden ve zayıflamak için diyetisyenlik mesleğini seçen Şerife Özkan, 40 kilo vererek obezite ile mücadele eden hastalara örnek oldu.
Çocukluk döneminde fazla kilolarıyla mücadele eden, bir türlü ideal kilosuna ulaşamayan Şerife Özkan, üniversite sınavına hazırlanırken annesinin diyetisyenlik diye bir mesleğin olduğunu ve bu mesleği seçerse kendi kilolarından da kurtulabileceğini söylemesiyle Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Diyetetik Bölümünü kazanarak okumaya başladı. Özkan, üniversite yıllarında kilo verse de sonraki yıllarda tekrar kilo almaya başladı. 2009 yılında Denizli İl Sağlık Müdürlüğünde diyetisyen olarak göreve başlayan Özkan, aynı yıl doğum da yaptı. Doğumdan sonra 105 kiloya kadar çıkan ve o gün zayıflamaya karar veren Özkan, beslenmesini düzenleyerek ve hayatındaki hareketi artırarak 40 kilo birden verdi ve 65 kiloya düştü. Özkan, şimdide kendi hayatından edindiği izlenimlerle birlikte Denizli İl Sağlık Müdürlüğünde hastalara sağlıklı kilo verdirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

"İlk diyetisyene geldiklerinde bir ön yargı oluyor”
Dış görünüşünün mesleğini yaparken kendisine bir engel olmadığını fakat gelen hastaların karşısında obez birini görünce ön yargı ile yaklaştığını söyleyen diyetisyen Özkan, "Kiloluyken hastanede çalışmaya başladığımda hastaların kendi aralarında benim kilolu olduğumu söylediklerini ve onları zayıflatamayacağımı düşündüklerini gördüm. Hastalarım uyguladığım diyet programları ve yaşam standartlarındaki değişikliklerle kilo verdiklerini gördüler. ‘Evet’, ilk diyetisyene geldiklerinde bir önyargı oluyor. Ben bu ön yargıyı kırdım. Kilo verdiğimde benim bilgilerim, düşüncelerim, uyguladığım diyet programı değişmedi. Sadece dış görüntümün değişmesi hastaların üzerinde olumlu etki yaparak bana inançları arttı” dedi.

“Mucize bir besin, mucize bir ilaç bulunmamaktadır"
Obezitenin her evresini yaşadığını çocukluk döneminden başlayarak ergenlik ve yetişkinlik dönemlerden kiloyla mücadele ettiğini söyleyen Özkan, kilo sorunu yaşayan hastaları çok iyi anladığını belirterek şunları söyledi:
“Kilolu hastalarımız yaşam tarzlarında değişiklik yapmadan kilolarından kurtulmak ister. Öncelikle yaşam tarzlarında değişiklik yapmadan kilo veremeyeceklerini kabul etmeleri lazım. Mucize bir besin, mucize bir ilaç bulunmamaktadır. Ayrıca kilo vermek sabır işidir. Hastalar kısa vadede çok kilo vermeyi ister. Fakat bu verilen kilolar da kısa vadede geri alınır. O yüzden uzun vadede kişiye uygun bir diyet programıyla yaşam tarzı değişikliğine giderek, hayatına hareket katarak sağlıklı bir şekilde kilolarını verilebilir ve sürdürülebilir olur."

Aşırı kilolarından kurtulamayınca diyetisyen oldu

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