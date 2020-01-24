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Migreni ne tetikler? Aşırı rüzgara dikkat!

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.01.2020 10:47 | Son Güncelleme

Migren hastaların günlük hayatını devam ettirmesini zorlaştırarak yaşam konforunu düşürüyor. Peki bu şiddetteki migren ağrısını ne tetikler? Farklı faktörlere bağlı olarak harekete geçen migreni tetikleyen durumlar arasında uykusuzluk, kötü beslenme gibi etkenler de yer alıyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Berkan Kaplan, günlük davranışların yanı sıra migreni tetikleyen unsurlar arasında hava değişimlerinin ve aşırı rüzgarda kalmanın da sebep olabileceğini söylüyor.

Migreni ne tetikler? Aşırı rüzgara dikkat!

Migreni tetikleyen unsurlara maruz kalan kişilerin atak yaşadıklarında karanlık ve sessiz odaya geçerek dinlenmelerini ve eğer mümkünse biraz uyumaya çalışmalarını söyledi.

Çamlıca Medipol Üniversite Hastanesi Nöroloji Bölümü’nden Uzm. Dr. Berkan Kaplan, şiddetli baş ağrısı olarak bilinen migrenin, en sık 20’li ve 30’lu yaşlarda ortaya çıktığına dikkat çekerek migren hakkında açıklamalarda bulundu. Dr. Kaplan, kadınların erkeklere göre üç kat daha fazla migrenden etkilendiğini belirterek “En sık migren atağını ortaya çıkardığı bilinen nedenler arasında uyku bozuklukları, stres, açlık, keskin kokulu parfüm veya kimyasallar vardır. Buna ek olarak parlak ışık, yüksek ses, kadınlarda adet dönemi, hava değişimleri ve aşırı rüzgarlı havalar, bazı ilaçlar, sigara, alkol, mayalı yiyecek ve içecekler, basınç değişimleri, çay, kahve ve kola gibi içecekler dahil çikolata bile atak oluşturabilir” diye konuştu.

“MİGREN ATAĞINI GEVŞEME EGZERSİZLERİ RAHATLATABİLİR”

Migren tedavisinde ilaç ve ilaç dışı tedavilerin uygulandığına işaret eden Dr. Kaplan, şunları söyledi: “İlaç dışı tedavinin en önemli basamağı kişinin yaşam şeklini yani uyku ve beslenmesini düzenlemesidir. Egzersiz, daha önceden bahsi geçen migren ataklarını tetikleyen faktörlerden kişinin kendisini koruması, stresten olabildiğince uzak durulması ve buna yönelik gevşeme egzersizleri, yoga veya meditasyon yapması da işe yarayacaktır. Atak sırasında karanlık ve sessiz odaya geçerek dinlenin ve eğer mümkünse biraz uyumaya çalışın. Uyuma sıklıkla semptomlarda rahatlama sağlayacaktır. Bununla birlikte atak için kullanılan ilaçların atak başlangıcından itibaren erken dönemde alınması, atak sonlandırılması açısından önemlidir.” (DHA)

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