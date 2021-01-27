Aşırı terleme ameliyatı sonrası bu semptomları yaşıyorsanız dikkat!

Aşırı terleme ameliyatlarında motorun elektriğini keserek motoru durdurmak olarak özetlenen işlemin üzerinden bir süre geçtikten sonra kendini yenileyen sinir hücreleri aynı semptomların yaşanmasına neden olabilir. Peki bu durumlarda nasıl bir yol izlenir? Konuyla ilgili bilgi veren Göğüs Cerrahisi uzmanı Op. Dr. Tamer Vardaloğlu, konu ile ilgili merak edilenleri anlattı:

Eğer hastada refleks terleme geliştiyse, 6-7 ay beklenmelidir. Bu süre içerisinde refleks terleme kendiliğinden kaybolabilir. Kaybolmazsa klipsler alınır, hasta eski haline döner. 11 ay sonra geri dönüşümsüzdür. Klips takıldığı andan itibaren bu sinirde ölüm başlar. 6 ay beklendiği zaman, klips alınırsa sinir eski haline dönmez. O yüzden eski haline döndürülmek isteniyorsa, hemen karar verilmelidir.

AŞIRI TERLEME AMELİYATI ETS 4B YÖNTEMİ NASIL UYGULANIR?

ETS 4B ameliyatı, klipsle yapılan bir tedavi yöntemidir. ETS 4B, 4 numaralı göğüs istasyonuna klips takmaktır. 4 numaralı göğüs istasyonunda, koltukaltına giden sinirlerin yarısı bulunmaktadır. Bunun ellerle ve başla hiçbir ilgisi yoktur.