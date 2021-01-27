Aşırı terleme ameliyatı sonrası bu semptomları yaşıyorsanız dikkat!

Aşırı terleme ameliyatlarında motorun elektriğini keserek motoru durdurmak olarak özetlenen işlemin üzerinden bir süre geçtikten sonra kendini yenileyen sinir hücreleri aynı semptomların yaşanmasına neden olabilir. Peki bu durumlarda nasıl bir yol izlenir? Konuyla ilgili bilgi veren Göğüs Cerrahisi uzmanı Op. Dr. Tamer Vardaloğlu, konu ile ilgili merak edilenleri anlattı:
Eğer hastada refleks terleme geliştiyse, 6-7 ay beklenmelidir. Bu süre içerisinde refleks terleme kendiliğinden kaybolabilir. Kaybolmazsa klipsler alınır, hasta eski haline döner. 11 ay sonra geri dönüşümsüzdür. Klips takıldığı andan itibaren bu sinirde ölüm başlar. 6 ay beklendiği zaman, klips alınırsa sinir eski haline dönmez. O yüzden eski haline döndürülmek isteniyorsa, hemen karar verilmelidir.
ETS 4B ameliyatı, klipsle yapılan bir tedavi yöntemidir. ETS 4B, 4 numaralı göğüs istasyonuna klips takmaktır. 4 numaralı göğüs istasyonunda, koltukaltına giden sinirlerin yarısı bulunmaktadır. Bunun ellerle ve başla hiçbir ilgisi yoktur.
Anatomik olarak sempatik sinir sisteminin tam ortasına klips koyarak, onun elektriksel aktivitesini bozmaktayım.
Alınan etki ve başarı, klasik ilgili bölgenin sinirine konulan klipsle elde edilen başarıyla aynıdır. Baş yüz terlemelerinde yüzde 75 - 85 civarında sonuç alınır. Ellerde yüzde 100'e yakın bir sonuç, koltukaltında da yüzde 95 civarında başarı oranı sağlanır. Bu tedavinin etkisi, yan etki yani refleks terlemedir. Refleks terleme, ETS 4B'de 165'de 1 oranında görülmüştür.
Başarısından ziyade yan etkisinden dolayı bu ameliyat yapılmaktadır. Zarar vermeden en yüksek başarıyı ve hayat konforunu yakalamak temel amaçtır.
Klipsle yapılan bir tedavi yöntemidir. Ameliyatın süresi maksimum 10 dakikadır. Fakat hastanın ameliyata girip çıkması yarım saati bulabilir. Yaklaşık 2 cm. boyunda koltukaltında küçük bir kesiyle yapılır. 0.5 cm boyutundaki 3 delikle yapılır. Tek delikten girildiği zaman akciğerlerde hava oluşabilir.
2 delikle sinirin arkasındaki kılcal damarlar görülemeyebilir. Bu nedenle 3 delikle daha rahat bir ameliyat olacaktır. Bu karara hasta ve doktor birlikte karar verir.
"Bu ameliyatların bir takım yan etkileri vardır. Yan etkilerin başında göz kapağının düşmesi vardır. Boyundan gelen sinirlere dokunulduğunda göz kapağı düşecektir.
İkinci sıklıkla karşılaşılan kanamadır. Akciğerlerde hava birikmesi böyle ameliyatlardan sonra oluşabilir. Ameliyattan sonra hastanın burnuna oksijen maskesi takarsanız hava kalmaz. Sıvı birikebilir, ilaç kullanılırsa sıvı kurur. Enjektör yardımıyla da sıvı boşaltılabilir.
Yan etkilerin tamamı ehil olmayan ellerde yapılan ameliyatlardan kaynaklanır. Bunlar aynı zamanda çok kolay tolere edilebilir etkilerdir.
Aşırı terlemeyi önlemek için ilk yapılması gereken, niçin terleme olduğunun bulunmasıdır. Vücutta mevcut bir hastalığın sonucu olarak ya da hiçbir sebep olmadan terleme yaşanır. Mevcut olan hastalık ortadan kaldırıldığında, terleme ortadan kalkacaktır. Ama sebebi bilinmeyen terlemenin nedenlerini ortadan kaldırmaksa, önüne geçilebilir.
Ortam ısısını düzenlemek, nemi azaltmak mümkündür. Giyilen giysilerle ortama uyum sağlanmalıdır.
Ortam sıcaklığına bağlı terleniyorsa, yazın ortaya çıkan ve insanları sadece o an için rahatsız eden terlemeden giysiler seçilerek ve kişisel hijyene önem vererek kurtulmak mümkündür. Pamuklu, bol ve renkli elbiseler terlemeyi engelleyecektir. Deodorantlar da ter kokusunu ve terlemeyi kısman gideceklerdir.
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