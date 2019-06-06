HABER

Aşırı terleyen Yiğit'in akciğerinde tümör çıktı

SAĞLIK HABERLERİ  | 06.06.2019 12:14 | Son Güncelleme

ANKARA'da 2 yıldır aşırı terleme şikâyetine çözüm bulunamayan Yiğit Demir'in (12), son gittiği hastanede akciğerinde sinir kaynaklı tümör saptandı.

Gizem KARADAĞ- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da 2 yıldır aşırı terleme şikâyetine çözüm bulunamayan Yiğit Demir'in (12), son gittiği hastanede akciğerinde sinir kaynaklı tümör saptandı. Ameliyat edilen Demir, sağlığına kavuştu. Ankara'da Songül ve Bayram Demir çiftinin oğlu Yiğit Demir, 2 yıl önce aşırı şekilde terlemeye başladı. Günlük yaşamında ve özellikle yaşıtlarıyla oyun oynarken bu yüzden sıkıntı yaşayan Yiğit, ailesi tarafından birçok hastaneye götürüldü; ancak bir teşhis konulamadı ve sorunu çözülmedi. Demir ailesi, 2 hafta önce Yiğit'i Medicana International Ankara Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan tetkiklerde Yiğit’in akciğerinde sinir kaynaklı tümör olduğu ve terlemenin bundan kaynaklandığı belirlendi. Bunun üzerine Yiğit, yönlendirildiği Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyatla sağlığına kavuştu. Yiğit, terleme şikayetlerinin 2 yıl önce başladığını söyleyerek, "Arkadaşlarımla oyun oynarken onlar az terliyordu, ben aşırı terliyordum. Daha sonra doktora gittik. En son Faysal Hoca ile görüştük, ameliyat oldum. Kendimi şuanda daha iyi hissediyorum. Eskisi gibi terlemiyorum" dedi. 'ERKEN TANI ÖNEMLİ' Prof. Dr. Faysal Gök, Yiğit’in aşırı terlemeyle başlayan daha sonra sağ kolunda şişlik, solukluk ve soğukluk şikâyetleriyle geldiğini anlatarak, "Aile bu şikâyetlerle başvurduğunda değerlendirdiğim zaman tanısal olarak akciğerinde sinirden kaynaklanan bir tümör kitlesi saptandı. Bu tür hastaların erken tanı alması ve tedavide iyi bir sonuç alabilmek için hastaların şikâyetlerinin dikkate alınıp, detaylı değerlendirilmesi uygun olur" dedi. 'NORMALİN DIŞINDA TERLEME SORUNU VARDI' Anne Songül Demir de kendi ailesinde kalıtımsal romatizma hastalığı olduğunu söyleyerek, "Yiğit, 2 yıldır aşırı terliyordu. Terleme sonrasında eli şişmişti. Kollarında soğukluk oldu. Romatizmasına baktırmak için o alanın doktoruna gittik. Faysal Hoca ‘romatizma değil’ deyip, bizi kapıdan göndermedi. İlgilendi, detaylı inceleme yaptı. Bugün Yiğit sağlığına kavuştu, çok mutluyuz" dedi. 'TERLEMEDEN, YORULMADAN OYNAYABİLİYOR' Baba Bayram Demir de 2 yılda birçok hastaneye gittiklerini ve bir çözüm bulunmadığını anlatarak, "Bütün tahlilleri yapılıyordu; ama sıkıntıyı bulamadık. Bu hastaneye geldiğimizde doktor kolundaki şişliği gördükten sonra Romatoloji Bölümü’ne görünmemiz gerektiğini söyledi. Burada akciğer filmi çekildi. Diğer doktorlar bizden böyle bir şey istememişlerdi. Hep kan tahlili üzerinden gidiliyordu. Böylece tanı konulmuş oldu. Burada teşhis konuldu, tedavi yapıldı. Yiğit şuanda çok iyi arkadaşlarıyla terlemeden, yorulmadan oynayabiliyor" diye konuştu.

Kayseri'de 'sarıkız' paniğiKayseri'de 'sarıkız' paniği
SMA'lı Haktan'a yardımseverler çifte bayram yaşattıSMA'lı Haktan'a yardımseverler çifte bayram yaşattı
Fazla stres kadınlarda saçları döküyorFazla stres kadınlarda saçları döküyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bitti! Hemen paylaşım yaptı

Bitti! Hemen paylaşım yaptı

Kadıköy- Eminönü vapurunda korku dolu anlar! Özel harekat polisleri sevk edildi!

Kadıköy- Eminönü vapurunda korku dolu anlar! Özel harekat polisleri sevk edildi!

Ölü sayısı 100'ü geçti; THY seferleri iptal etti

Ölü sayısı 100'ü geçti; THY seferleri iptal etti

Kocaeli'de büyük yangın! Patlama sesleri geliyor...

Kocaeli'de büyük yangın! Patlama sesleri geliyor...

Bikinili paylaşımı sosyal medyayı salladı

Bikinili paylaşımı sosyal medyayı salladı

Yürek yakan olay! Feci şekilde canına kıydı!

Yürek yakan olay! Feci şekilde canına kıydı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İğdenin şaşırtan faydaları

İğdenin şaşırtan faydaları

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sakin bir hayat, Alzheimer riskini artırıyor

Uzmandan 'sakin hayat' uyarısı

Genç kadın erken teşhisle meme kanserini yendi

Genç kadın erken teşhisle meme kanserini yendi

'Sahurda sigara içip yatmak kalp krizini tetikliyor' uyarısı!

Sahurda bunu yapıyorsanız dikkat! Kalp krizini tetikleyebilir

İftardan sonra bunu yapıyorsanız dikkat! 'Öldürücü olabilir' uyarısı

İftardan sonra bunu yapıyorsanız dikkat! 'Öldürücü olabilir'

Uzmanlar besin duyarlılığı testlerini önermiyor

Uzmanlar besin duyarlılığı testlerini önermiyor

Ramazanda sigara tiryakilerine uyarı

Ramazanda sigara tiryakilerine uyarı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.