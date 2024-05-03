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    4. Aşırı tüketmeyin çok yağ yakıyor! Bir fincanı bile yetiyor

    Aşırı tüketmeyin çok yağ yakıyor! Bir fincanı bile yetiyor

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    03.05.2024 11:56
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    Fazla kilolar birçok kişi için can sıkıcı bir durum. Genel sağlığı da etkileyen bu kilolarla başa çıkmak için elbette dengeli beslenmek, düzenli egzersiz ve bol su tüketimini ihmal etmemek gerekiyor. Bu maddelerin yanı sıra uzman diyetisyenlerin tavsiye ettiği yağ yakıcı karışım ve içecek tariflerini denemek de etkili olabiliyor. Bir fincan kahve içerisine ekleyeceğiniz bu 2 malzeme yağ yakmaya tam destek sağlıyor. İşte detaylı tarif...

    Kilo verme sürecinde özellikle yağ yakımı oldukça zor olabiliyor. Beslenme ve spora dikkat etmenin yanı sıra yağ yakımına destek veren karışımlar ile kilo verme sürecinizi hızlandırabilirsiniz. Diyetisyen Büşra Çalışkan bir fincanında bile hızla yağ yakabileceğiniz kahve tarifini paylaştı.

    AŞIRI TÜKETMEYİN ÇOK YAĞ YAKIYOR

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    TARİF İÇİN GEREKLİ MALZEMELER;

    • 1 tatlı kaşığı kahve
    • 1 çay kaşığı kakao
    • 1 çay kaşığı tarçın

    YAPILIŞI VE UYGULANIŞI;

    Normal türk kahvesi yapar gibi su ve kahveyi cezveye ekleyin içerisine kakao ve tarçın ekleyin. Pişen kahveyi fincana aktarın. Günde bir defa tüketerek yağları cayır cayır yakın. Gebelik döneminde olan kişilerin tüketmesi tavsiye edilmiyor.


    Vitrin


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