Aşırı tüketmeyin çok yağ yakıyor! Bir fincanı bile yetiyor

Kilo verme sürecinde özellikle yağ yakımı oldukça zor olabiliyor. Beslenme ve spora dikkat etmenin yanı sıra yağ yakımına destek veren karışımlar ile kilo verme sürecinizi hızlandırabilirsiniz. Diyetisyen Büşra Çalışkan bir fincanında bile hızla yağ yakabileceğiniz kahve tarifini paylaştı.

AŞIRI TÜKETMEYİN ÇOK YAĞ YAKIYOR

TARİF İÇİN GEREKLİ MALZEMELER;

1 tatlı kaşığı kahve

1 çay kaşığı kakao

1 çay kaşığı tarçın

YAPILIŞI VE UYGULANIŞI;

Normal türk kahvesi yapar gibi su ve kahveyi cezveye ekleyin içerisine kakao ve tarçın ekleyin. Pişen kahveyi fincana aktarın. Günde bir defa tüketerek yağları cayır cayır yakın. Gebelik döneminde olan kişilerin tüketmesi tavsiye edilmiyor.







