Asırlık kapıların ömrünü "özel ekip" uzatıyor

EDİRNE (AA) - SALİH BARAN - Edirne'de tarihi kapıların daha uzun ömürlü olması için oluşturulan özel ekip, kapıları bir dizi işlemden geçirdikten sonra meşakkatli bir uğraş sonucu yerlerine takıyor.

Vakıflar Edirne Bölge Müdürlüğünce doğa şartlarına bağlı yıpranan tarihi kapıların daha uzun ömürlü olması amacıyla sanat tarihçileri ve marangozlardan "özel ekip" oluşturuldu.

Ekip, atölye ortamında Üç Şerefeli Cami'nin kapıları üzerinde çalışmaya başladı. Bir kanadı 5 metre yüksekliğinde ve 250 kilogram ağırlığındaki kapılar özenle menteşelerinden sökülüp atölyeye taşındı.

Kapılar, tamir, böceklenmeye karşı ilaçlama ve vernikleme sonrası zorlu bir taşıma ile yerlerine takılıyor.

- "Kapıların kullanım ömrü 20 yıl uzayacak"

Vakıflar Edirne Bölge Müdürü Osman Güneren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Edirne Müzesi ve Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfının da katkılarıyla kentteki tarihi kapıların bakımı ve onarımı için özel bir atölye oluşturduklarını söyledi.

Atölyede asırlık kapıların işlemden geçirildiğini anlatan Güneren, "Camilerde ve tarihi alanlardaki kapıların pek çoğu çivi kullanmadan sadece ahşapların birbirine perçinlenmesiyle oluşturulan kündekari kapılar. Bu önemli sanatın izlerini taşıyan kapıların bakımını atölyede özenle yapıyoruz." dedi.

Güneren, bir kapı kanadının işleminin iki ay sürdüğünü ifade ederek, "Bir dizi işlemden geçirilen kapıların ömrü en az 20 yıl uzayacak. Kapılar oldukça hacimli. Şu anda Üç Şerefeli Cami avlusuna açılan 3 kapının 6 kanadı için çalışmalar devam ediyor. Diğer cami ve tarihi alanlar için de çalışmalar yapacağız." diye konuştu.

