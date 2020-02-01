HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Asırlık kapıların ömrünü "özel ekip" uzatıyor

Asırlık kapıların ömrünü "özel ekip" uzatıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 11:09 | Son Güncelleme

Edirne'de sanat tarihçileri ve marangozlardan oluşturulan ekip, bir kanadı 5 metre yüksekliğinde ve 250 kilogram ağırlığındaki kapıları, daha uzun ömürlü olmaları için bir dizi işlemden geçirdikten sonra yerine takıyor - Vakıflar Edirne Bölge Müdürü Güneren: - "Kapıların ömrü en az 20 yıl uzayacak"

EDİRNE (AA) - SALİH BARAN - Edirne'de tarihi kapıların daha uzun ömürlü olması için oluşturulan özel ekip, kapıları bir dizi işlemden geçirdikten sonra meşakkatli bir uğraş sonucu yerlerine takıyor.

Vakıflar Edirne Bölge Müdürlüğünce doğa şartlarına bağlı yıpranan tarihi kapıların daha uzun ömürlü olması amacıyla sanat tarihçileri ve marangozlardan "özel ekip" oluşturuldu.

Ekip, atölye ortamında Üç Şerefeli Cami'nin kapıları üzerinde çalışmaya başladı. Bir kanadı 5 metre yüksekliğinde ve 250 kilogram ağırlığındaki kapılar özenle menteşelerinden sökülüp atölyeye taşındı.

Kapılar, tamir, böceklenmeye karşı ilaçlama ve vernikleme sonrası zorlu bir taşıma ile yerlerine takılıyor.

- "Kapıların kullanım ömrü 20 yıl uzayacak"

Vakıflar Edirne Bölge Müdürü Osman Güneren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Edirne Müzesi ve Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfının da katkılarıyla kentteki tarihi kapıların bakımı ve onarımı için özel bir atölye oluşturduklarını söyledi.

Atölyede asırlık kapıların işlemden geçirildiğini anlatan Güneren, "Camilerde ve tarihi alanlardaki kapıların pek çoğu çivi kullanmadan sadece ahşapların birbirine perçinlenmesiyle oluşturulan kündekari kapılar. Bu önemli sanatın izlerini taşıyan kapıların bakımını atölyede özenle yapıyoruz." dedi.

Güneren, bir kapı kanadının işleminin iki ay sürdüğünü ifade ederek, "Bir dizi işlemden geçirilen kapıların ömrü en az 20 yıl uzayacak. Kapılar oldukça hacimli. Şu anda Üç Şerefeli Cami avlusuna açılan 3 kapının 6 kanadı için çalışmalar devam ediyor. Diğer cami ve tarihi alanlar için de çalışmalar yapacağız." diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?
PARTNER Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte
Burhan Ersoy Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne atandıBurhan Ersoy Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne atandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Edirne Özel Ekip Restore tarihi kapı

En Çok Okunan Haberler

Dehşet verici olay! Yolda, parçalanmış kadın cesedi bulundu

Dehşet verici olay! Yolda, parçalanmış kadın cesedi bulundu

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldı

İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldı

Ölü sayısı korkunç boyutta!

Ölü sayısı korkunç boyutta!

Babil'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Babil'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Wuhan'daki Türkleri tahliye eden uçak yola çıktı

Wuhan'daki Türkleri tahliye eden uçak yola çıktı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Ece Üner'den Türk Bayrağı'nı yırtan Yunan vekile sert sözler!

Ece Üner'den Türk Bayrağı'nı yırtan Yunan vekile sert sözler!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Türkiye'yi sarsan davanın gizli tanığı ölü bulundu

Türkiye'yi sarsan davanın gizli tanığı ölü bulundu

Canlı yayını terk etti: Biz buraya ayar yemeye gelmiyoruz

Canlı yayını terk etti: Biz buraya ayar yemeye gelmiyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otomobilin çarptığı Nazlı Ödevci, yaşamını yitirdi

Nazlı'dan acı haber!

Yerli otomobili bir de böyle görün

Yerli otomobili bir de böyle görün

THY’nin en genç kaptan pilotu 29 yaşındaki Selin Sevimli

Adı: Selin Sevimli... 29 yaşında tarihe geçti

Burhan Ersoy Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne atandı (Burhan Ersoy kimdir?)

Burhan Ersoy Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne atandı

Bursa'da korkunç olay! Eşi otomobilden attı

Bursa'da korkunç olay! Eşi otomobilden attı

Kartal'da çöken bina: Yeni daireler sahiplerine teslim edildi

Kartal'da çöken bina: Yeni daireler sahiplerine teslim edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.