HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Asırlık kız kardeşler: Uzun yaşamımızın sırrı 3 yemekte saklı

Asırlık kız kardeşler: Uzun yaşamımızın sırrı 3 yemekte saklı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2020 15:23 | Son Güncelleme

Antalya'nın Serik ilçesindeki Gebiz mahallesinde ormanlık alanda yaşayan kız kardeşler Havva Çevik ve Cennet Karagöz'ün yaşını duyanlar şaşırmadan edemiyor. 199 yaşında Havva Çevik ve 101 yaşındaki Cennet Karagöz, yıllara meydan okuyan yaşlarının sırrını 3 yemeğe bağlıyor.

Serik ilçesi Gebiz mahallesinde ormanlık alandaki iki ayrı müstakil evde hayatlarını sürdüren kız kardeşler, asrı geride bırakan yaşlarına rağmen günlük ihtiyaçlarını kendileri karşılıyor.

Yaşlarıyla şaşırtan kız kardeşlerden Havva Çevik'in 8 çocuğundan 6, Cennet Karagöz'ün ise 8 çocuğundan 22 torunu bulunuyor. Torunlarının torunlarını gören asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarında sağlıklı kalmalarının sırrının tarhana ve buğday çorbası ile bulgur aşı olduğunu söylüyor.

Karagöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, çobanlık yaptığını ve Toros Dağları'nın temiz havasında ömrünün geçtiğini anlattı.

Hayatı boyunca önemli hastalık geçirmediğini belirten Karagöz, son yıllarda ayaklarındaki rahatsızlık nedeniyle yürümekte zorluk çekmeye başladığını kaydetti.

Doğayı çok sevdiği için çocuklarının ısrarlarına rağmen evinden ayrılmadığını anlatan Karagöz, "Çok sevdiğim eşimi 15 yıl önce kaybettim. Keşke yaşasaydı ve yanımda olsaydı. O öldükten sonra bir daha evlenmedim. Niye evleneyim? Allah kapatılan kapıyı devşirmesin. Eşimi çok severdim." diye konuştu.

20200630_2_43221330_56341872_Web

'HİÇ HAZIR BESLENMEDİM'

Köydeki oğlu ve gelininin yemeğini getirdiğini vurgulayan Karagöz, "Ben kendim artık yemek yapamıyorum. Hiç hazır beslenmedim. Yoğurt, ayran, tarhana çorbası, bulgur aşı yiyerek bu yaşlara geldim." dedi.

20200630_2_43221330_56341875_Web

Havva Çevik ise güzel ve mutlu bir ömür geçirdiğini söyledi.

Çocuklarının kendisini hiç yalnız bırakmadığını kaydeden Çevik, "Yoğurt ile süt ile çam ağaçlarının altında büyüdük. Çarık giydik, harman kaldırdık, ekin biçtik. Buğday ektik." ifadelerini kullandı. (AA)

20200630_2_43221330_56341876_Web

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Bursa’da büyük yangın! Dumanlar gök yüzünü kapladıBursa’da büyük yangın! Dumanlar gök yüzünü kapladı
Kurban Bayramı ikramiyesi erken verilecek mi?Kurban Bayramı ikramiyesi erken verilecek mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu duyurdu: Gözaltına alındılar

Bakan Soylu duyurdu: Gözaltına alındılar

ÖSYM duyurdu! Yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM duyurdu! Yerleştirme sonuçları açıklandı

Van Gölü'ndeki tekne faciası! Bakan Soylu'dan açıklama

Van Gölü'ndeki tekne faciası! Bakan Soylu'dan açıklama

Erdoğan duyurmuştu! Bugün itibariyle başladı

Erdoğan duyurmuştu! Bugün itibariyle başladı

Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Bugün başladı

Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Bugün başladı

İkranur'un ön otopsisi tamamlandı!

İkranur'un ön otopsisi tamamlandı!

İlginizi Çekebilir

Günlük Burç Yorumları (1 Temmuz 2020 Çarşamba)

Günlük Burç Yorumları (1 Temmuz 2020 Çarşamba)

Tek tek saklamış! Hepsi üniversite profesörüne ait

Tek tek saklamış! Hepsi üniversite profesörüne ait

O videoların kaldırılması için yarım milyon imza

O videoların kaldırılması için yarım milyon imza

Sobaya sakladığı parayı unutunca 15 bin TL kül oldu

Sobaya sakladığı parayı unutunca 15 bin TL kül oldu

26 yıl boyunca kızını kedi mamasıyla besledi

26 yıl boyunca kızını kedi mamasıyla besledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tartıştığı eşini arabada başından vurarak öldürdü

Kan donduran olay! 'Sevgilisine kaçtı' deyip katletti

Bursa’da büyük yangın! Dumanlar gök yüzünü kapladı

Bursa’da büyük yangın! Dumanlar gök yüzünü kapladı

Bisiklete çarpan araç takla attı!

Bisiklete çarpan araç takla attı!

Ağaçta mahsur kalan ayı böyle kurtardılar!

Ağaçta mahsur kalan ayı böyle kurtardılar!

Ankara’da boya fabrikasında yangın

Ankara’da boya fabrikasında yangın

'Köpekten emir aldım' deyip öldürmüştü! Cezası belli oldu

'Köpekten emir aldım' deyip öldürmüştü! Cezası belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.